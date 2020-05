Oops! Evaluna Montaner y el accidente de cocina que Camilo grabó entre risas

En estos días de confinamiento en casa muchos famosos han querido mostrar sus facetas de chefs y algunos han compartido con sus seguidores algunas de sus recetas favoritas. Evaluna Montaner quiso aprovechar su fin de semana poniendo en práctica sus habilidades en la repostería, por lo que preparó unas deliciosas galletas de avena para disfrutar con los suyos. Pero las cosas no salieron como lo esperaba, pues ocurrió un pequeño accidente: "Una semana entera esperando para comerme mis galletas... Se me quemaron", confesó la joven actriz en sus Instagram Stories a compartir un video que confirmó lo que estaba diciendo. Pero no fue la única que mostró en sus redes sociales lo ocurrido, pues su esposo, Camilo Echeverry, compartió en Tik Tok un video de la reacción de Evaluna al ver el resultado de su esfuerzo en la cocina. La hija de Ricardo Montaner no podía contener la risa al ver las galletas quemadas sobre un plato mientras el cantante colombiano le preguntaba qué había ocurrido. "Esperó una semana para esto", escribió divertido el intérprete. "¿Qué vas a hacer para mí? ¿Qué me vas a decir para hacerme sentir mejor", preguntó ella después a su joven esposo, un poco desanimada por lo sucedido. "Que las galletas que tú hiciste hoy para mí, cómo te quedaron... Las mejores que me he comido en mi vida, te lo juro", dijo Camilo muy serio, antes de estallar en risas nuevamente. Al parecer, aunque las cosas no resultaron según lo planeado, esta joven pareja se divirtió mucho.

