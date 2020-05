Alex Fernández revela que gracias al confinamiento mejoró la relación con su papá: 'Aclaramos muchas cosas'

Es uno de los momentos más plenos para Alex Fernández, y no solo por el éxito profesional derivado de su talento, sino también por la gran oportunidad que ha tenido estos días de reforzar lazos afectivos con su familia. De hecho, el joven ha abierto su corazón en una reciente entrevista para ahondar en este aspecto y destacar la buena comunicación que hoy prevalece entre él y su padre, algo que fue posible gracias al confinamiento que llevan él y sus hermanos en Puerto Vallarta. Y no podía ser mejor, porque esta dicha coincide con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado El Tiempo No Perdona, una muestra de amor incondicional con dedicatoria a su progenitor, quien le ha brindado su total apoyo en la consolidación de sus sueños.

De lo más orgulloso, Alex compartió cómo ha sido su acercamiento con Alejandro Fernández a lo largo de estas semanas, en la que padre e hijo han logrado afianzar su cariño más que nunca a través de la buena comunicación que han establecido. “Con mi papá casi no había convivido, sobre todo desde que inicié esta etapa de mi vida de la carrera artística, y aquí pues platicamos mucho, convivimos mucho, aclaramos muchas cosas, unos malentendidos que había por ahí…”, confesó el cantante en entrevista para el programa televisivo Ventaneando.

Enteramente feliz de haber dado este importante paso, Alex quiso ser puntual con la manera en que hoy tanto él como su papá dirigen su relación, pasando la página de aquellos contratiempos y disfrutando al máximo del presente, atesorando de manera definitiva una importante lección de vida. “Estamos mejor que nunca y al último no había ningún problema, por eso siempre es mejor platicar las cosas y ver y siempre intentar estar en paz y armonía…”, señaló visiblemente emocionado.

Durante la charla, Alex no pudo ocultar otra de las razones por las cuales se mantiene enteramente motivado, y es que el amor es un aspecto que define su vida en estos momentos. Y claro, la presencia de su novia, Alexia Hernández, ha sido imprescindible a lo largo de estos días, pues confesó que incluso ella le ha brindado su apoyo en tareas que él no logra dominar, como por ejemplo el uso de algunas herramientas tecnológicas para hacer videoconferencias. “Aquí anda mi mánager, es mi novia, pero es la que ahorita me organiza las entrevistas… ella es la que me pone todo listo…”, dijo sonriente, al mismo tiempo en que aprovechó para presentarla, por lo que la joven envió un saludo.

Con El Tiempo No Perdona, Alex ha logrado alcanzar otro más de sus sueños, logrando tocar hasta la fibra más sensible en el corazón de su padre, quien recibió este magnífico regalo conmovido hasta las lágrimas, así lo confesó en otra entrevista concedida al Heraldo de México. “Le gustó mucho, ya la escuchó y lloró… para él fue muy especial, me dijo que está muy orgulloso de mí, cuando la grabé ni podía cantarla, lloraba de la emoción…”, reveló al diario antes citado.

