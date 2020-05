¡Por fin! Ya sabemos cuándo se estrenará la segunda temporada de la serie de Luis Miguel

Más allá de su innegable talento como intérprete, la vida personal de Luis Miguel ha sido siempre objeto de interés. Para fortuna de los fans del cantante, su bioserie producida por Netflix vino a satisfacer un poco su curiosidad, con todo y que se aclaró desde el principio que era una ficción que no necesariamente abordaría al pie de la letra la historia de El Sol. El éxito de la primera temporada de Luis Miguel, la serie fue rotundo, y una vez finalizó el público ya esperaba ansioso la segunda entrega, sin embargo no había certeza sobre cuándo llegaría a la pantalla, y más cuando las grabaciones tuvieron que detenerse debido a la contingencia. Pero ha sido hasta ahora, y con Diego Boneta -el protagonista- como mensajero, que se ha confirmado por fin cuando tendremos este esperado estreno.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales Netflix dio a conocer las novedades sobre Luis Miguel, la serie. “De pronto ¡flash! Diego Boneta nos tiene noticias sobre Luis Miguel”, se lee en la cuenta de Facebook de la plataforma de streaming como presentación de un video protagonizado por el actor. El clip, grabado en plena cocina, muestra a Boneta metido en su papel como Luismi cantando Cómo es posible que a mi lado, mientras un pequeño letrero indica que se trata del día uno de la cuarentena. Al más puro estilo de Tik Tok se hace un corte en la grabación, ya es el día 573 del confinamiento y el joven -cubierto de harina y ataviado con un mandil- continúa con su simpático y espontáneo show usando un batidor como micrófono, pero ahora con el tema México en la piel.

VER GALERÍA

Segundos antes de que termine el video Diego toma un pequeño letrero con el mensaje que el público estaba esperando: "Luis Miguel. T2. 2021". No hicieron falta más palabras, pues de inmdediato los fans de esta serie entendieron que el estreno de la segunda temporada de la serie llegará el próximo año. “¿Pa' que me mandan recetas de banana bread si saben cómo me pongo? La temporada 2 de Luis Miguel se está cocinando. 2021”, se lee en la publicación de Instagram de Netflix, abonando al tema de la cocina con el que se decidió dar el anuncio.

Esta noticia llega dos meses después de que se diera a conocer que las grabaciones de la bioserie se habían puesto en pausa debido a la pandemia de coronavirus que actualmente afecta, entre otros rubros, a la industria del entretenimiento. El actor que interpreta al mánager de Luismi, Hugo López, confirmó dicha medida, la cual el mismo Diego ya había dejado entrever entonces en sus rede sociales. “Me parece que es la mejor decisión, entonces le agradezco muchísimo a ellos y creo que es un ejemplo que todas las producciones, hay algunas en nuestro país que no han parado todavía y yo creo que sí habría que parar”, dijo César Bordón a Ventaneando en marzo.

VER GALERÍA

A principios de enero, Diego sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostró su impactante transformación en el Luis Miguel adulto, en el que fue el primer adelanto de la segunda temporada de la serie. Dicho video confirmó además que Boneta seguiría interpretando a El Sol, pues habían circulado versiones de que dicha tarea podría recaer en otro actor. “Por mucho que brille el Sol, no puede escapar de sus propias sombras...”, fue el mensaje con el que se dio a conocer el breve clip. En esa publicación, realizada mucho antes de la contingencia, se señalaba que sería en 2020 que la segunda entrega de Lusi Miguel, la serie vería la luz, fecha que ahora ha sido modificada.

VER GALERÍA