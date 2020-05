Anahí cumple 37 años más segura que nunca: 'Llegas a una edad en la que ya te puedes reír de ti misma'

Es un cumpleaños distinto a los anteriores, pero sin duda Anahí disfruta su llegada a los 37 años de edad llena de optimismo y cobijada por el amor de su familia. Y claro, esta especial fecha ha sido el principal pretexto para que la cantante compartiera algunas reflexiones sobre la importante etapa por la que atraviesa, además de brindar un sincero consejo a sus seguidores, a quienes motivó a salir adelante ante cualquier altibajo emocional derivado de la cuarentena. Entre otras confesiones, la cantante también reveló un poco de las charlas que ha tenido con su esposo, Manuel Velasco, quien asegura ha sido el principal testigo de un aspecto relevante de su personalidad, rasgo que sin duda refleja la madurez con la que hoy asume la vida.

Visiblemente emocionada, -y sincera al reconocer que si ha estado alejada de los medios ha sido por voluntad propia-, Anahí abrió su corazón en una charla que sostuvo con sus seguidores a través de las redes sociales, en un acto poco común pero en el que no faltaron las revelaciones. “En esta situación nos ha tocado a muchos pasar nuestro cumpleaños… es parte de, cumplo 37 años. Imagínense ustedes todo lo que yo he pasado en 37 años y en la vida que he tenido en este medio, en todas las cosas que no he vivido…”, dijo durante los primeros minutos de esta plática en Instagram, previo a la conversación que sostuvo con un psicólogo clínico.

Sin más rodeos, la estrella habló de la manera en que se percibe a sus 37 años, convertida en una mujer con larga experiencia en su profesión, y que además ha sabido sortear las dificultades que implica ser una figura pública, algo que sin duda la llena de orgullo. “Ayer le decía a mi esposo, por que él me decía ‘qué padre cómo te tomas todo, cómo de pronto te tomas todo no personal, y eso está padre, eso está bien porque te sabes reír de ti misma’, porque ya saben de qué estoy hablando…”, dijo, haciendo un simpático guiño a los recientes comentarios que surgieron sobre ella en las redes, a raíz de un video viral en el que aparece preparando enfrijoladas.

Y claro, su reflexión fue tan determinante que hoy está dispuesta a disfrutar al máximo inspirada por esta manera de ver la vida, la cual ha sido parte de sus mejores estrategias. “Le dije (a Manuel) ‘yo creo que llegas a una edad en la vida en la cual ya te puedes reír de ti misma y no pasa nada, no pasa nada. Te das cuenta que ojalá de ese tamaño fueran nuestros problemas, entonces hay que sabernos reír, hay que sabernos tomar las cosas no personales, no pasa nada…”. De paso, brindó un importante consejo a sus fans más jóvenes. “Así que las niñas que estén chiquitas viendo esto les puedo decir que está padre crecer, porque también llegas como a otro lugar en el cual te conoces más, te apapachas más y no te exiges tanto, entonces está bien…”, afirmó.

En ese espacio, Anahí expuso otro de los aspectos por los cuales se mantiene tan sensible esta cuarentena, aunque ha tomado todo con filosofía para seguir adelante. “Extraño muchísimo a mi hermana, hay muchas personas que saben el amor y la conexión que tenemos mi hermana y yo y no la veo desde hace mucho y pues me duele mucho. Pero de pronto este verte, extrañarte y no estar juntas se ha convertido en el acto de amor más grande que le puedes dar a una persona que quieres, el decir, ‘ahorita no te veo porque te estoy cuidando’…”, dijo.

