En su cuarentena, Ana Bárbara se sincera: ‘Extraño a Paula, extraño a Emilio muchísimo’

La cuarentena ha sido una etapa de profunda reflexión para Ana Bárbara, y no solo sobre aquellos aspectos ligados a la creatividad, pues hoy más que nunca tiene claro que el amor por su familia no conoce límites. Y es que con las restricciones de viaje que se han impuesto a raíz del coronavirus, la cantante no ha podido reunirse con los suyos, pues mientras ella se encuentra en los Estados Unidos con sus hijos Máximo, José María y Jerónimo, su madre y sus otros hijos, los adoptivos, Paula y Emilio, permanecen en México. Precisamente, la intérprete se ha expresado sobre esta situación, enteramente sensible al revelar cuánto los extraña a lo largo de estos días, en los que además ha recibido las muestras de cariño más lindas por la reciente celebración del Día de las Madres.

Con toda sinceridad, Ana Bárbara abrió su corazón para compartir qué es lo que más valora de su vida en estos momentos, en los que a la par del amor tan inmenso por sus seres queridos, la música ha sido su refugio. “Definitivamente la salud, y tener a algunos, aunque sea pedazos de mi alma (sus hijos) aquí conmigo…”, confesó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, para luego hacer énfasis en otro de los aspectos que le ha resultado difícil. “Extraño a Paula, extraño a Emilio muchísimo, y cuando estoy con mis hijos de acá extraño a los de allá, entonces han sido de las cosas que también me han causado ese conflicto, ya ves cómo nos vemos muy seguido con mis hijos de México y ahorita no poderlos ver…”, contó.

En la videocharla, la estrella habló de otra dura circunstancia a la que ha tenido que hacer frente, y es el hecho de permanecer lejos de su mamá, a la que deseaba consentir durante la celebración del Día de las Madres. “El plan era invitar a mi mami en estos días de mayo, y ha sido duro pues porque no es fácil tener a mi mamita tanto tiempo sin verla y porque hizo unos cambios en su vida; se cambió a vivir a otro lado de Río Verde, se vino a Mazatlán a estar cerca de un hermano, entonces ha tenido sus momentos difíciles, y no poder consolarla, no abrazarla ha sido fuertecito…”, confesó.

Mientras tanto, la dinámica entre ella y su familia a lo largo de esta cuarentena ha resultado favorable, aunque reconoce lo complejo que esto pude resultar. “Estamos muy bien, tenemos nuestros momentos, porque no es fácil estar 24 horas al día juntos, que te aguanten y aguantarlos…”, dijo de lo más simpática en la entrevista, en la que además destacó la importancia de mantenerse muy activa pese a las condiciones actuales, por supuesto, sin olvidarse de sus fanáticos, a quienes ha dedicado su más reciente canción. “No puedo dejar de crear… de repente surgió la necesidad de darle al público algo nuevo, algo muy orgánico, que terminamos esta canción que se llama Para No Extrañarte Tanto, por lo que estamos viviendo y la extrañadera de los papás, de tus hermanos, pues vino como muy al caso y estoy feliz de haberlo sacado…”.

Entre otras cosas, la cantante habló de lo mucho que extraña aquella rutina a la que suele estar acostumbrada, algo que sin duda ha repercutido en su estado ánimo pero que ha sabido canalizarlo a través de la música. “Se extrañan muchas cosas que es del común denominador de los artistas, estar en el escenario cantando en vivo, eso es algo tan hermoso que se echa de menos ahorita, son muchas cosas, por eso andamos sensibles…”, agregó.

