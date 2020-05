Las 'trillizas' Fernández bailando al más puro estilo de las Destiny's Child

En estos días de aislamiento los famosos aprovechado su tiempo libre para distraerse en sus redes sociales, y al parecer Tik Tok se ha convertido en una de las favoritas. La familia Fernández, que se encuentra refugiada en la casa de El Potrillo en Puerto Vallarta, no han podido resistirse a la novedosa aplicación, úes algunos de sus integrantes ya abrieron sus respectivas cuentas. América, una de las mellizas del cantante, estrenó hace poco su perfil, donde ha compartido algunos creativos videos. Pero sin duda el que más ha arrasado hasta ahora ha sido el que ha protagonizado junto a su hermana Camila, y su madre, América Guinart. Estas tres guapas mujeres sorprendieron a sus seguidores con su baile al ritmo del tema Check On It, de Beyoncé, y más porque con su coreografía, al más puro estilo de Destiny's Child, demostraron que cualquier incauto podría creer que en vez de madre e hijas son trillizas. La ex pareja de Alejandro Fernández también tiene su cuenta en Tik Tok y ha retomado en sus Instagram algunos clips, como el que grabó simulando que cantaba Te acostumbraste, el nuevo tema de su hija Camila. Tal parece que esta familia ha encontrado la mejor forma entretenerse en estos días de encierro, y ahora sólo falta que veamos a El Potrillo debutando en Tik Tok, ¿llegará el momento? Haz click abajo para ver a las tiktokers Fernández.

