Paulina Goto de su noviazgo con Rodrigo Saval: 'Creo que es la primera relación súper sana y en paz'

Siempre positiva y enfocada, Paulina Goto está aprovechando el tiempo en casa para trabajar y disfrutar junto a sus seres queridos. La joven acaba de estrenar un nuevo tema musical que la tiene especialmente emocionada, pues se trata de una composición inspirada en su novio Rodrigo Saval. La intérprete ha dejado ver en sus redes sociales lo enamorada que está, situación a la que él no ha sido indiferente, pues, aunque es ajeno al artístico, ha expresado públicamente lo que siente por ella. Feliz y agradecida, la también actriz ha reflexionado sobre su actual relación amorosa, asegurando que se siente muy en paz en ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al hablar del reciente lanzamiento de su tema Capricornio, cuya realización la llevó a cumplir su sueño de grabar en Abbey Road, Londres, Paulina reveló que la romántica letra está inspirada en su relación con Rodrigo. “La historia es muy chistosa, yo creo muchísimo como en el destino, en las almas gemelas y en esa conexión como increíble que puedes llegar a tener con ciertas personas”, explicó la actriz de 28 años en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube. “Yo tengo mi carta astral y todo, me encanta ese rollo y en algún momento me dijeron que iba a conocer a un capricornio, así que yo date que tenía de soltera andaba preguntando '¿qué signo eres?'”, narró, dejando más que clara la razón del título de su sencillo.

VER GALERÍA

“Y finalmente llegó el capricornio y fue muy bonito cómo se dio toda esta historia con Rodrigo que es mi novio actual”, continuó Paulina, quien el pasado 25 de abril celebró su primer aniversario con su galán. “Creo que es la primera relación que te digo que es súper sana, como muy en paz”, aseguró la joven, que a lo largo de la entrevista no dejó de sonreír ni un momento. “Me siento en una etapa muy linda, muy en paz conmigo, con mi relación, que me apoya en mi trabajo, en todo lo que hago. Entonces, pues no sé, creo que todo esto fue parte de lo que me inspiró a hacer esta canción”, confesó.

VER GALERÍA

Paulina contó cuál fue la reacción de su novio cuando escuchó por primera vez la canción que escribió, aunque no pudo verlo de frente porque, ansiosa, se la envió enseguida como nota de voz. “Me dijo que se emocionó mucho, que se le salieron las lágrimas de la emoción”, recordó. Si bien estos enamorados tienen ocupaciones muy distintas, pues él se dedica a sus estudios de maestría en política, eso no ha sido impedimento en su relación, por el contrario, la estrella de Vencer el miedo reveló incluso que su galán le ayudó a escribir otra canción, la cual dijo lanzará más adelante, “ya lo metí de compositor también”, dijo risueña.

Con todo marchando viento en popa, para nadie sería extraño que Pau y Rodrigo quisieran dar un paso más en su relación, pero al ser cuestionada al respecto, ella aseguró que no hay ninguna prisa. “No todavía no, andando tranquilamente, sin prisa, creo que el tiempo dirá, creo que el noviazgo es eso, es como conocerte bien y creo que es una decisión que no se debe de tomar tan a la ligera, hay que fijarse bien, hay que escoger bien”, comentó la joven quien descartó que ya esté viviendo con su galán, pero reconoció que sí están pasando juntos la cuarentena: “Iba a ser mucho tiempo sin vernos… Ha sido padre poder estar acompañados”, confesó.

VER GALERÍA