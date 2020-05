'Es que me da pena', Thalía revive su dueto con Erik Rubín

Antes de triunfar en el pop como solista, Thalía formó parte de Timbiriche, una de las agrupaciones musicales más famosas en México. Y aunque ha pasado mucho tiempo desde que se despidió del grupo -en 1989-, no olvida su paso por él y atesora los recuerdos y vivencias que le dejó. Tan presente tiene su historia en dicha banda que ahora ha querido revivir parte del dueto que hizo con quien fuera uno de sus compañeros: Erik Rubín. La intérprete de 48 años tomó su cuenta de Tik Tok para recrear el diálogo con el que iniciaba la canción No sé si es amor y con todo y teléfono en mano simuló conversar con el cantante, quien en la letra de dicho tema, la invitaba al cine. "Es que me da pena", decía una tímida Thalía. El video, como todos los que ha compartido en dicha plataforma, se convirtió en un éxito, e incluso hubo muchos que replicaron la llamada telefónica. Pero además, generó gran expectativa y emoción, pues al compartirlo escribió: “¡Dueto ya!”, lo que ilusionó a sus fans al sembrar la posibilidad de una nueva colaboración. Lo cierto es que luego de su paso por Timbiriche, Thalía y Erik volvieron a cantar juntos, pues en 2013, cuando ella grabó el especial en vivo de su disco Habítame Siempre tuvo a Rubín como invitado especial. Sobre el escenario, ambos interpretaron el tema La Apuesta, recordando viejos tiempos en Timbiriche. El esposo de Andrea Legarreta acaba de estrenar como solista su tema Aire y fuego, por lo que no sería extraño que se aventurara a lanzar una canción más ahora junto a Thalía. Mientras ese momento llega o no, haz click en el video para revivir su dueto en Timbiriche.

