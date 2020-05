Alex Fernández cuenta cómo son los días en el 'refugio' de su papá

Ante la situación actual muchos famosos han hecho una pausa en sus agendas, tal es el caso de los integrantes del clan Fernández, pues han pospuesto giras y conciertos debido a la pandemia. Hace unos días Camila, una de las hijas de Alejandro Fernández, reveló que se encuentra junto a su familia en el ‘refugio’ que construyó su padre para situaciones de emergencia, aunque prefirió no revelar su ubicación. Ahora, ha sido su hermano mayor, Alex Jr, quien no sólo ha confirmado que dicha casa se encuentra en Puerto Vallarta, sino que también ha contado cómo viven el día a día en este lugar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

“Ahorita estamos en Puerto Vallarta, con toda la familia, la verdad disfrutando un montón, bueno, dentro de lo que cabe, siempre hay que tomar lo bueno de las cosas”, contó el intérprete de 26 años en entrevista para El Break de las 7 de Univision. “Como nuestra familia por lo regular está viajando muchísimo, siempre estamos todos en todos lados y pues aprovechamos esta pandemia para poder estar todos en casa, toda la familia juntos, estar pasando este tiempo que nunca pasamos”, explicó Alex, quien reveló además que su novia Alexia Hernández también se encuentra con ellos.

VER GALERÍA

“Estamos siempre platicando y haciendo todo lo que podemos hacer, jugando juegos de mesa, haciendo ejercicio, dándonos ánimos, intentando que todo esto de la pandemia nos afecte lo menos posible”, contó el joven cantante, quien señaló que aún desde su casa él, su padre y su hermana Camila, quienes se dedican a la música, están trabajando en lo posible. “Nos la pasamos haciendo todo lo que podemos de trabajo, aunque en nuestro caso es super difícil porque nosotros tenemos que estar viajando, tenemos que hacer todo lo que te dicen ahorita que no puedes hacer”, señaló Alex, asegurando que lo único que les queda ahora es esperar que la situación mejore, “nosotros siempre estamos apoyando en lo que podemos”, comentó.

VER GALERÍA

Sobre su abuelo, Vicente Fernández, Alex platicó que lo han invitado a que se quede con ellos, sin embargo él se ha negado. “Ya invitamos a mi abuelo a que se venga aquí a Vallarta con nosotros pero dice que no, él es super territorial a él, le gusta estar en su rancho y nada más que en su rancho, él se divierte ahí”, comentó el cantante, asegurando que tanto Don Chente como su esposa Cuquita están perfectamente bien. “Él se está cuidando muy bien, tomando todas las precauciones, haciendo ejercicio igual, pero él no quiere salir de su rancho”, reiteró.

Hace unos días, en entrevista con Ventaneando, Camila contó que El Potrillo había mandado construir un lugar especial para albergar a la familia en situaciones de emergencia, y aunque confesó que en un principio pensaron que no se ocuparía, ahora es donde se encuentran viviendo. “Mi papá hizo un refugio por si el mundo se acababa y nosotros dijimos: ‘Jajaja, nunca lo vamos a usar’ y, al parecer sí. Está en medio de la nada, no me dejan decir ni siquiera en dónde es, pero está lejos de todo”, contó la joven.

VER GALERÍA