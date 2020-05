¿Titanic o La Casa de Papel? Thalía, la más divertida y multifacética

A la par de su exitosa carrera en la música, Thalía ha logrado conquistar el mundo de las redes sociales. Episodios como su famoso Me escuchan, me oyen, que tras ser imitado por muchos incluso se convirtió en canción, han dejado más que claro que esta guapa y talentosa mujer nació para brillar. Con su simpatía y sentido del humor, la intérprete está arrasando ahora en Tik Tok, donde suma ya más de dos millones de seguidores. Uno de sus videos más comentados ha sido el que protagonizó caracterizada como María Félix, luego causó sensación con su original 'Pillow Challenge' al ritmo de su éxito Piel morena. Ahora, Thalía está dando de qué hablar con su parodia de La Casa de Papel, en el que ha presumido sus dotes de actriz interpretando a Palermo y Nairobi, dos de los personajes de la serie española. A este clip ha seguido otro no menos divertido, pues ha recreado una de las más famosas escenas de la película Titanic. Vestida como Rose, la protagonista encarnada originalmente por Kate Winslet, la cantante simuló dar vueltas con Jack (Leonardo DiCaprio) en aquella inolvidable fiesta en la tercera clase del trasatlántico. La creatividad de Thalía no tiene límites y sus seguidores son los más beneficiados con ello, pues se divierten como nunca con sus publicaciones; haz click abajo para verlas.

