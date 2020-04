Ooops! Stormi interrumpe el concierto virtual de su papá

La ex pareja de Kylie Jenner, Travis Scott, ha alternado su carrera en la música con su papel como papá de Stormi. La pequeña, que el pasado mes de febrero cumplió dos años, es la adoración del rapero y de vez en cuando se apodera de sus redes sociales. Tal fue el caso ayer, cuando el intérprete de 27 años se encontraba haciendo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores el concierto virtual de su personaje para el popular videojuego Fortnite. Todo marchaba según lo previsto hasta que hizo su aparición la nena y acaparó de inmediato toda la atención. “Stormi se hizo cargo, vuelvo en un segundo”, avisó el cantante al publicar un breve video en el que se veía a su hija usando unos grandes audífonos mientras miraba la pantalla sosteniendo el control del videojuego. Con toda la paciendia, Travis tomó a la pequeña en sus brazos y ésta saludó a los espectadores del live con un tierno 'Hola'. Pero la pequeña no parecía convencida de querer estar en la sala jugando. "Stormi y yo estamos a punto de… no sé, hacer algo ¿qué dices?", preguntó el joven papá con toda la tranquilidad. "Quiero ver una película", dijo finalmente, y ante esta petición de sy princesa el rapero no pudo negarse, por lo que tuvo que hacer una pausa en su sesión. "Está bien, ella quiere ver una película, ahora vuelvo". ¿Así o más consentidor? Sin duda, que Stormi tiene completamente enamorado a su papá; haz click en el video para verlos.

