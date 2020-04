Como muy pocas veces, el novio de Ana Bárbara ha aparecido junto a ella en un divertido video

Además de su faceta como cantante y por su puesto la de mamá, Ana Bárbara es una mujer que disfruta del amor. Desde hace varios años, la cantante disfruta de su relación sentimental con Ángel Muñoz, quien incluso se ha convertido en un gran apoyo para ella en la crianza de sus hijos. Ajeno el mundo del espectáculo, el galán de la intérprete prefiere ser reservado respecto a su vida personal, decisión que ella ha apoyado siempre. Es por ello que sólo en muy pocas ocasiones se han dejado ver juntos en público, así como en redes sociales. Hace un par de meses, durante los festejos por el Día de San Valentín, Ana Bárbara quiso dedicarle un romántico mensaje que no dejó lugar a dudas de lo enamorada que está. "Aunque desde muy niña creí en los ángeles, siempre deseé toparme con uno que se convirtiera en un Ángel Guardián en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar ¡Mi corazón que dice sí! Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra", escribió la cantante en su Instagram al compartir una foto de ambos. Ahora, tiempo después de aquella sentida dedicatoria, Ángel ha vuelto a las redes sociales de su guapa novia, pero de una forma mucho más divertida. Y es que ahora que Tik Tok se ha convertido en la sensación, Ana Bárbara ha compartido algunos simpáticos videos y el más reciente de ellos ha sido junto a su galán imitando una famosa escena de El Chavo del 8. Ella se convirtió en Doña Florinda y Ángel en el Profesor Jirafales, mientras que Jerónimo, el más pequeños de los hijos de la intérprete, se caracterizó de Quico. "¿Se nota que somos fans del Chavo?", escribió la cantante al compartir el momento en su cuenta de Instagram. El clip se convirtió sin duda en uno de los más originales y divertidos que ha publicado Ana Bárbara, haz click abajo para verlo.

Loading the player...