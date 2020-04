Así se vivió el bautizo de Apolo, nieto de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, bajo la mirada ¡HOLA!

Hace unas semanas, poco antes de que comenzara en México la campaña Quédate en casa, la familia Guzmán Pinal estuvo de fiesta por el bautizo de Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Para tan importante acontecimiento, el clan quiso que ¡HOLA! México fuera testigo de esta celebración, en la que vimos muy cordiales a doña Silvia Pinal y don Enrique Guzmán, quienes están felices con el bebé, su único nieto varón. El niño contó también con una madrina de lujo, su tía la famosa Alejandra Guzmán quien se dijo muy emocionada por asumir tan importante título: “Me siento orgullosa, es un honor para mí, porque amo a mi hermano. A Mayela la conocí cuando yo estaba muy malita en el hospital y siempre fue muy constante y eso a uno no se le olvida. Entonces me da mucho gusto que Apolo reciba a Dios”, comentó la cantante a las cámaras de ¡HOLA! TV. Por su parte, el orgulloso papá de Apolo habló de la posición que su hijo tiene en dentro del clan: “En 50 años, en mis dos familias, del lado de mi papá y de mi mamá, no había habido otro varón y ahorita es el nieto consentido, el nuevo nieto es el portador de la antorcha”. Haz click en el video y conocer cada detalle de este festejo que unió a las dos familias.

