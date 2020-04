Érika Zaba a su esposo en su aniversario: ‘Te diría que sí todos los días’

En medio del aislamiento voluntario que Érika Zaba y su familia están realizando, ante la contingencia de salud, la integrante de OV7 demostró que no importan las circunstancias, siempre es buen momento para celebrar. A través de su cuenta de Instagram, le dedicó un romántico mensaje a su esposo, Francisco Oliveros, por su aniversario de amor; como parte de este texto, recordó cómo fue su primer beso y el día que le propuso que fuera su novia, una anécdota que tiene muy presente.

Con varias fotos al lado de su esposo, Erika comenzó con su relato: “El primero de julio del 2015 nos dimos el primer beso mientras bailábamos. Era un evento familiar de él, me acuerdo perfecto. Pasó la primera semana y yo esperaba la pregunta obligada y no llegaba y no llegaba; me acuerdo que le tuve que decir un día en el coche: “¡Oye!, yo no tengo claro qué somos” y me contestó, “Pues yo voy muy en serio, ¿por?, entonces, ¿me puedes preguntar si quiero ser tu novia?” y se rió de mí, dijo que eso ya no se usaba”, recordó divertida la cantante.

A petición de Zaba, Oliveros hizo su parte: “Pasaron algunos segundos de silencio y ¿Qué creen que pasó?, pues llegó la pregunta esperada y grité en el coche que “¡Sí!”. Y desde entonces, te diría que sí todos los días”, narró la OV7. Luego de la anécdota, Érika le escribió a Francisco: “Feliz aniversario de cuatro años 8 meses @francisco.oliveros.gomez”. Tras compartir con sus seguidores esta historia, se refirió a sus lectores hombres y les recomendó: “Por favor, a los hombres que me leen, si les da igual preguntar, pues pregunten ya, que a las mujeres nos encanta escucharlo”.

Dos años después de que comenzó el noviazgo, Érika y Francisco llegaron al altar en una boda de ensueño realizada en San Miguel de Allende. En noviembre del año pasado, la pareja recibió a su primer hijo en común, Emiliano, quien llegó para darle un giro de ternura a la dinámica familiar. Tener al bebé en casa ha inspirado a ambos a compartir con sus seguidores en redes sociales momentos entrañables, de hecho, Francisco ha publicado varias fotos en las que deja ver la feliz etapa que está atravesando: “Hay veces que la felicidad, cuando no cabe en el pecho, forzosamente tiene que salir rodando por las mejillas”, escribió al lado de una imagen al lado de Érika y de su hijo.

