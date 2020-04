Tienes que ver a Michael Bublé cantando a la Luismi

Ayer se dio a conocer que, debido a la situación que se vive por el brote de coronavirus, los conciertos que Michael Bublé tenía programados en varias ciudades de México este mes fueron pospuestos para finales de año. Y es que, como muchos famosos, el cantante canadiense ha seguido las indicaciones de las autoridades, por lo que además se encuentra aislado en su casa con su familia. Para hacer más amena esta cuarentena, tanto para él como para sus seguidores, el intérprete ha realizado varias transmisiones en vivo para interactuar con ellos y compartirles cómo vive estos días en con los suyos. Y fue en uno de estos videos que, acompañdo de su esposa Luisana Lopilato, sorprendió a sus fans con la espontánea interpretación de un éxtio de ni más ni menos que de ¡Luis Miguel! “¿Están listos? Este es un hitazo”, dijo la actriz argentina, antes de que su esposo presentara la canción que interpretarían, Será que no me amas, aunque al parecer confundieron el título con uno de sus versos: "No culpes a la noche", que también es el nombre del álbum del que se desprende el tema. Entre risas y moviéndose al ritmo de la música, la pareja cantó al más puro estilo de El Sol de México, aunque Bublé alternó lo hizo tanto en español como en inglés, dejando ver que también conoce la versión original de The Jackson 5, Blame It On the Boogie. Este divertido y espontáneo karaoke comprobó una vez más que el talento y la fama de Luismi no conocen fronteras. Haz click en el video para ver a Michael en su inesperado homenaje a Luis Miguel.

