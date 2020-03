La encarecida petición de Yuri a la hija de Lucero: '¡No dejes de cantar!'

Hace poco más de un año, Manuel Mijares presumió orgulloso el inigualable regalo que le hizo su hija Lucerito: grabar con él una canción. Padre e hija unieron sus voces para interpretar Vencer al amor, tema con el que se dio a conocer que esta jovencita había heredado el talento no sólo de su papá, sino también de su madre, Lucero. "Tiene una voz muy especial, muy combinado el estilo entre el de Lucero y el mío”, aseguró hace tiempo el intéprete de Soldado del amor al programa Ventaneando. Pero esta jovencita no sólo ha cantado a dueto junto a su papá, pues a mediados del año pasado lo hizo junto a su mamá en un espontáneo karaoke en casa con el tema Como tú, uno de los éxitos de 'la novia de América'. Y si bien ha quedado más que claro que Lucerito tiene el don de sus padres en la música, hasta ahora ellos han señalado que la joven no ha manifestado su interés en seguir sus pasos en la industria. Pero hay alguien que está muy interesada en que la adolescente siga mostrando su talento, se trata ni más ni menos que de Yuri. En medio de la cuarentena, Lucero y La Güera sostuvieron una espontánea y divertida videollamada, en la cual hizo una breve aparición la joven de 15 años. Luego de intercambiar saludos, y en medio de risas y buen humor, la intérprete de La maldita primavera le hizo una petición especial a la hija de su amiga: "¡No dejes de cantar por favor!". ¿Será que Lucerito le hará caso a Yuri y tomará el camino de la música? Haz click en el video para ver el simpático momento que protagonizaron estas tres talentosas mujeres.

