¡Talento Fernández! América y su apasionada interpretación con todo y guitarra en mano

El clan de los Fernández es conocido por su talento en la música, empezando por el abuelo, Don Chente, luego su hijo El Potrillo y más recientemente los hijos de éste, Camila y Alex. Pero tal parece que otra de las descendientes de Alejandro también ha heredado las dotes artísticas, se trata de América. La joven de 22 años, ha compartido en redes sociales algunos vistazos de su faceta como cantante, dejando ver que tiene todo para destacar en el medio, tal como lo han hecho sus hermanos. La melliza de Camila publicó en sus Instagram Stories algunos videos en los que se le ve haciendo una apasionada interpretación en inglés, demostrando no sólo su habilidad vocal, sino también lo bien que toca la guitarra. Hasta ahora América no ha expresado públicamente si desea seguir la tradición familiar y lanzarse como cantante profesional, pero es un hecho que disfruta hacerlo aunque sea de manera más espontánea. Ya sea que decida o no incursionar en la industria, América disfruta sus días cobijada por el cariño de su familia y por el amor de su novio, Jaime Zúñiga. Haz click en el video para verla en su faceta de cantante.

