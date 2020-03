Como pocas veces, Sarita Sosa reaparece en las redes sociales más enamorada que nunca

Tras la partida de José José, hace ya casi seis meses, Sarita Sosa se ha mantenido un tanto distante de las redes sociales, aunque en ocasiones esporádicas ha compartido algunas postales en las que ha hecho evidente que, a la par de dedicar tiempo a su familia, también se mantiene enfocada en la música. Pero ha sido gracias a su esposo, Yimmy Ortiz, que a la hija del ‘Príncipe de la Canción’ se le ha podido ver en una faceta más personal, esta vez enteramente enamorada y como muy pocas veces había ocurrido, pues por lo general la pareja prefiere llevar este ámbito de sus vidas alejado de los reflectores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de las redes sociales de Yimmy que ambos decidieron destapar este momento, una escena en la que aparecen los dos en un romántico beso, sonriendo y dando muestra del gran amor que los mantiene unidos. Al pie de esta publicación, el joven sólo agregó un breve comentario, con el cual destacó su sentir, sin olvidar compartir una sugerencia a todos sus seguidores. “Es ese día. Besen a sus amores”, escribió.

Cabe mencionar que, desde el pasado 14 de febrero, Yimmy no compartía alguna imagen junto a Sarita, sin embargo, esta ocasión ha sido tan especial para el matrimonio, que en meses pasados posó para las páginas de la revista ¡HOLA! acompañados por su pequeña hija. Por supuesto, la reacción de muchos de los usuarios en las redes fue inmediata, regalando miles de likes a la publicación, así como varios mensajes con buenos deseos.

VER GALERÍA

Mientras tanto, Sarita solo ha mostrado algunas postales en su cuenta de Instagram y Facebook en las que se le mira cantando, la más reciente publicada este 9 de marzo. Todo indica que ella interpreta el tema de Justin Bieber titulado As Long As You Love Me, pues al pie de la misma también colocó una parte de la letra de este tema.

De esta manera, Sarita comienza a pasar la página de los difíciles meses que enfrentó tras la muerte de José José, en los que se vio envuelta en la polémica a raíz de las decisiones que tomó sobre los restos de su padre, quien falleció el 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de Miami. Recordemos que antes del fallecimiento del cantante, iniciaron las fuertes diferencias con sus hermanos José Joel y Maysol Sosa, quienes hasta el momento piden respuestas claras por parte de la joven, a quien han cuestionado por su hermetismo y su manera de proceder en los asuntos relacionados con el intérprete.

VER GALERÍA