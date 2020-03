JLo y A-Rod causan sensación en Tik Tok con su video más divertido

Pocos han podido resistirse a Tik Tok, la aplicación de moda en cuanto a videos cortos. Así como millones de usuarios en todo el mundo, muchos famosos han abierto sus perfiles, resultando los clips más ocurrentes y espontáneos. Jennifer Lopez se sumó a esta plataforma hace poco y ya acumula casi tres millones de seguidores. La cantante ha compartido en su cuenta algunos divertidos momentos en familia junto a sus hijos Emme y Max, así como con su pareja, Alex Rodriguez, y las hijas de él, Natasha y Ella, los cuales han obtenidos miles y miles de visualizaciones. Pero sin duda, el que se ha vuelto más viral ha sido el más reciente, un video protagonizado por ella y por el ex beisbolista. La pareja su unió a un reto popular ambientado con el tema Nonstop, del rapero canadiense Drake. Tal como lo indica el desafío, JLo y A-Rod se pararon frente al espejo y mientras la intérprete hacía un baile sexy al ritmo dela música, el ex beisbolista grababa con expresión seria. Pero eso no es la mejor parte, pues en cuestión de segundos ambos intercambiaron de looks y de roles, por lo que la ex estrella de los Yankees quedó enfundada en el vestido de su novia imitando sus movimientos, mientras ella sostenía el teléfono usando el atuendo de Alex. La escena fue de lo más simpática y rápidamente circuló en las redes, aunque no faltó quién se quejara por el hecho de que estos famosos, al parecer no ejecutaron el reto al pie de la letra, pues señalaron que les omitieron la parte de apagar la luz antes de hacer el intercambio. De cualquier modo, no hay duda de que el video resultó muy gracioso; haz click abajo para verlo.

