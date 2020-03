Comparten foto inédita de Luis Miguel en su juventud

La vida personal de Luis Miguel ha sido desde hace mucho motivo de curiosidad para sus fans, es por eso que la serie sobre su vida ha sido un éxito rotundo. Y si bien dicha producción reveló algunos detalles de la historia del cantante que pocos conocían, para muchos siguen quedando en el misterio mucho más. Una de las personas que en su momento fue del círculo más cercano de El Sol se ha encargado de compartir un vistazo al pasado del intérprete por medio de una nostálgica foto de sus tiempos de juventud.

"Los verdaderos protagonistas de Luis Miguel", escribió Jorge Van Rankin en su Instagram al parecer en referencia a la serie biográfica de El Sol al publicar una foto del recuerdo. Dicha instantánea mostró a siete jóvenes disfrutando de la alberca en un día de sol. Pese al paso de los años, los rasgos distintivos delataron no sólo a él conductor de Hoy, sino también a Luis Miguel. El cantante, que pareciera no rebasar los 20 años en la imagen, se ve sonriente posando dentro del agua, rodeado de amigos, mientras que El Burro Van Rankin se encuentra un poco más atrás, fuera del agua.

Cómo era de esperarse, está foto no pasó desapercibida, e inmediatamente generó miles de likes y comentarios. El mismo conductor comentó su publicación refiriéndose a uno de los personajes que muchos asocian a la vida de juventud de Luismi: Roberto Palazuelos. Y es que al parecer sus seguidores le preguntaron por él. "¡Palazuelos en esa época enfiestaba por otros rumbos!", escribió Van Rankin al explicar la ausencia del Diamante Negro en la foto. No obstante, el protagonista de 40 y 20 no reveló los nombres de quienes se ven en la imagen, y sus fans no dudaron en pedírselo.

Esta no es la primera vez que Jorge comparte un guiño de su pasado con Luis Miguel e incluso de su relación actual con él. Hace poco más de un año contó emocionado cómo fue su reencuentro con el cantante tras varios años distanciados. Según relató en el mismo programa del que forma parte, todo se dio a partir de una invitación que le hizo Miguel Alemán Magnani para salir en un cameo de Luis Miguel, la serie en la emblemática discoteca Baby’O. “Tengo 22 años de no verlo, Miguel. No voy a soportar una mala cara, primero pregúntale”, recordó.

Tras esa petición, la respuesta del empresario fue sincera, y el también actor recordó cómo Alemán le confirmó que el intérprete estaba enterado de ese reencuentro y que no había ningún problema. “Yo estaba emocionado. Te soy honesto, sí me emocioné, porque es un cuate que yo admiro como canta, que fue mi hermano del alma, sabe muchas cosas de mí y yo de él”, contó. Y es que este reencuentro dejó más que claro que los roces que se dieron luego de que Van Rankin le jugara una broma telefónica a El Sol en un programa de radio habían quedado completamente olvidados.

