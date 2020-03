El hijo menor de Britney Spears revela que la cantante podría dejar la música

Con una existosa carrera de más de 20 años, Britney Spears se ha ganado el título de Princesa del Pop. Y aunque sigue muy presente en el ojo público gracias a las redes sociales, ha pasado ya un tiempo desde que lanzó un disco o realizó su gira, temas que tienen muy pendientes a sus seguidores. Es por ello que las recientes declaraciones de Jayden Federline, su hijo menor, han acaparado la atención. Como nunca antes, el adolescente de 13 años ha hecho importantes revelaciones sobre su familia, señalando que su madre podría estar dispuesta a dejar la música, y además, ha mostrado su sentir hacia su abuelo, tras el turbulento episodio del año pasado.

Según diversos reportes, el jovencito se encontraba en la casa de su padre, el bailarín Kevin Federline, cuando recurrió a sus redes sociales con la intención de interactuar con sus seguidores y de paso sumar algunos más. Ante las insistentes preguntas sobre su famosa mamá, Jayden accedió a revelar lo que, a su parecer pasa con ella y su carrera. “¿Qué qué está pasando con mi mamá? Les contaré toda la historia sobre mi madre y esas cosas si consigo 5 mil seguidores en mi Instagram”, dijo el adolescente, dejando ver su interés en convertirse en una celebridad en esta plataforma.

Luego de manifestar dicha condición, Jayden contó lo que podría deparar el futuro profesional de Britney, cosa que seguramente alertó a sus fanáticos. “En realidad no la he visto hacer mucha música. No creo que... No sé, amigo. Ni siquiera sé", comentó en el chat en vivo, dejando entrever algo de incertidumbre en dicho tema. “Recuerdo que una vez que le pregunté, le dije: ‘Mamá, ¿qué pasó con tu música?’ y ella dijo: ‘No sé, cariño. Creo que podría dejarla’”, contó el hijo de la cantante, antes de confesar que dicha respuesta lo dejó sorprendido. “Y yo estaba así como: ‘¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes cuánto ganas con esas cosas?’", recordó.

Pero este no fue el único tema que abordó Jayden en su charla con sus seguidores, pues también fue cuestionado sobre el tema de la tutela legal de su abuelo sobre Britney, la cual ejerció por más de 10 años, hasta septiembre, cuando renunció a esta responsabilidad por motivos de salud. Y es que, en más de una ocasión, han surgido especulaciones sobre que Jamie Spears ‘controla’ a su hija. “No. No lo sé”, dijo el jovencito al ser cuestionado al respecto. Y aunque no reveló más detalles, sí hizo un fuerte comentario que dejó ver sus sentimientos hacia su abuelo: "Él es un gran idiota... Se puede morir".

Britney, quien comparte la custodia de Jayden y su hermano mayor Sean Preston con Federline, se colocó en el centro de la polémica en agosto del año pasado por cuestiones familiares. Medios dieron a conocer el altercado que protagonizó Jamie con su nieto mayor, el cual se dijo, incluso derivó en violencia física. Aquel incidente derivó en que al abuelo se le prohibiera ver a sus nietos durante tres años, pues su padre obtuvo una orden de restricción contra su ex suegro.

