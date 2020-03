El polémico debut en el rap de North West -con todo y su acusación de plagio

Desde hace tiempo North West ha dejado ver su interés en seguir los pasos de su papá, Kanye West, en la música. La pequeña de 6 años se ha mostrado entusiasmada al participar en los servicios dominicales que encabeza el rapero. Pero ahora, esta niña ha hecho por fin su debut y ha sido a lo grande. Anoche, la hija mayor de Kim Kardashian se presentó ante decena de personas que se dieron cinta en el Espace Oscar Niemeyer, en París, para el lanzamiento de la nueva colección de Yezzy, la firma de Kanye. Como si fuera una profesional, Northie tomó el micrófono y se apoderó del escenario en el que desfilaban los modelos, mostrando gran seguridad y soltura. "Ustedes saben mi nombre, es Northie. Esto es genial...", dijo al iniciar su presentación, mientras su madre gritaba de emoción. Con una enorme sonrisa, el orgulloso papá se hizo presente en el escenario para demostrarle su apoyo a la pequeña. Todo era felicidad, hasta que en redes sociales surgió un señalamiento sobre el show de North: una acusación de plagio. Los padres de la estrella infantil ZaZa protestaron porque la canción de la hija de Kanye al parecer estaba basada en una de su nena, lanzada en junio del año pasado. "No estamos enojados pero por favor muestren amor y apoyo a la versión original. Admiramos a Kanye West y nos encanta su trayectoria. Sin embargo, no queremos sentir que la de carrera de nuestra hija en el mundo del entretenimiento se está apagando", escribieron en sus redes sociales. No pasó mucho tiempo para que la misma Kim se pronunciara, y lo hizo comentando en la misma publicación. "Te amamos, North es una gran fan y graba en el estudio todo el tiempo con su padre inspirada en ZaZa", aseguró la celeb. La presentación "fue algo que pidió hacer en el último minuto y una sorpresa completa", explicó Kardashian, antes de manifestar su disposición a que ambas niñas se conozcan. "Me encantaría que las niñas se conozcan pronto", finalizó. Tal parece que tras el debut de la hija de Kanye ya podría haber incluso planes de colaboración con ZaZa. Haz click en el video para ver la comentada presentación de North.

