Lucero abre su corazón y habla de la posibilidad de hacer un dueto con su hija: 'Canta muy lindo'

La sorpresa que Mijares dio meses atrás, al lanzar el tema titulado Vencer al Amor, a dueto con su hija Lucerito, despertó la curiosidad entre los fans, quienes ahora se preguntan si la adolescente cantará algún día con su mamá, Lucero. Y para despejar todas las dudas ha sido la misma ‘Novia de América’ quien ha revelado sus inquietudes al respecto, dando la esperanza a sus seguidores de que, algún día, podría concretarse esta esperada colaboración. Sin duda, este acontecimiento sería uno de los más entrañables para la estrella, que a la par de sus compromisos profesionales nunca se aparta de sus hijos, quienes han heredado la vena artística, aunque a lo largo de estos años han preferido mantenerse alejados de los reflectores.

Fue a través de una charla con sus fanáticos en redes sociales, que Lucero expresó de manera puntual su deseo de grabar con Lucerito, quien al cantar con su papá dio muestra del gran talento vocal que posee. “No es un hecho, no tengo fecha ni canción así de ‘Lucerito, ven córrele, vamos a grabar’, pues todavía no, pero sí me va a encantar cantar algo con ella…”, dijo la intérprete, quien de inmediato habló de lo significativo que sería para ella conservar un detalle como este. “Sobre todo para tener un recuerdo juntas, para que el día de mañana podamos tener nuestra canción…”, confesó en una transmisión de Facebook Live.

Durante la charla, Lucero reiteró que este es uno de los planes que tiene en mente, y aseguró que cuando eso ocurra ella será muy puntual en dar la primicia, aunque por el momento no tiene claro qué tema de su repertorio podría elegir. “Sí me gustaría cantar con ella. Algo vamos a preparar y si se puede usar para algún disco o mi canal de YouTube o así, se los voy a compartir porque va a estar padrísimo y nos va a encantar hacerlo juntas…”, reveló la cantante, que hoy se encuentra enfocada de lleno en la música, ahora como intérprete de banda, uno de los géneros que le ha merecido todas las ocasiones de sus fans.

Y eso no es todo, porque si bien Lucero y Lucerito no han cantado juntas de manera profesional, esta actividad sí es parte de las dinámicas con las que madre e hija suelen divertirse en casa, así lo confesó la estrella en un momento de su plática. “Cantamos mucho en la casa, hacemos primera y segunda (voces) tarareamos de todo, canta muy lindo Lucero, y ojalá podamos grabar juntas…”, dijo emocionada, asegurando que el talento de su hija también podría ser del agrado del público.

Al asegurar que su hija “está cantando precioso”, la también actriz habló del tema que Lucerito grabó junto a su papá, Mijares, el cual se ha convertido en uno de sus favoritos. “Me fascina la que grabó con Manuel, le quedó divina y ojalá podamos grabar una la nena y yo…”, confesó. Por ahora, la cantante se mantiene enfocada en la gran celebración por sus 40 años de trayectoria la cual culminará con un concierto que realizará el próximo 6 de junio en el Auditorio Nacional, el cual promete estar lleno de sorpresas.

