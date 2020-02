Mijares sobre Lucero: 'Nos queremos mucho'

Con el paso de los años, Mijares y Lucero han forjado una de las relaciones de amistad más sólidas del espectáculo, más allá de las diferencias personales que dieron pie a su separación hace ya algunos años. Y claro, ambos han pasado esa página de sus vidas por una fuerte razón, pues lo más importante para ellos es brindar armonía y amor a sus dos hijos, Lucerito y José Manuel. Y es tan grande la cordialidad que mantienen, que si en lo personal han forjado un lazo afectivo inquebrantable, en lo profesional también tienen mucho en común, tanto así que él no dejó pasar la oportunidad de expresar su admiración por ella, cuando se le preguntó si le gustaría volver a cantar con la madre de sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Una vez más, Mijares ha abierto su corazón sobre lo que piensa de Lucero para revelar el secreto de la buena relación que llevan, ahora que la cantante atraviesa por uno de los instantes más especiales en su vida, pues además está celebrando por todo lo alto sus 40 años de trayectoria. “Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos…”, respondió el intérprete de Soldado de Amor durante un reciente encuentro con la prensa, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga La Alegría. De muy buenos ánimos, también aprovechó para contar que ha estado en constante comunicación con Lucero, quien se mantiene enfocada en el trabajo.

A pregunta expresa de los reporteros, quienes lo cuestionaron sobre si existe la posibilidad de verlo cantar de nuevo junto a su ex, como lo hicieron años atrás, Mijares fue sincero al revelar que le encantaría recibir esta invitación. “Yo encantado, de hecho ya tiene ella ahora el Auditorio, creo que el 6 (de junio)…. Hemos estado platicando, está muy animada, haciendo mucha chamba de todo lo que es el show, qué va a proyectar, qué tipo de imágenes…”, dijo durante la charla, dejando así a todos en incógnita sobre lo que pudiera pasar próximamente.

VER GALERÍA

Y aunque por ahora los fanáticos de la expareja permanecerán pendientes de lo que pudiera ocurrir, las recientes declaraciones de Mijares también coinciden con lo dicho por Lucero en noviembre de 2019, cuando fue cuestionada sobre si le gustaría o no volver a cantar con su ex. “Nunca lo descartaría, la verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente…”, dijo en un encuentro con la prensa por aquellos días, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Mientras tanto, Lucero y Mijares han demostrado ser tan profesionales que hoy se dedican de lleno a sus carreras, aunque no se apartan en ningún momento de sus hijos, quienes han preferido mantenerse alejados de la vida pública y los reflectores, a diferencia de lo que ocurre con sus famosos papás. Aun así, de vez en cuando los adolescentes han aparecido junto a sus papás, no solo en eventos, sino también como ocurrió meses atrás, cuando Lucerito dio la sorpresa al aparecer cantando junto a su papá, un tema titulado Vencer al Amor, que se colocó entre los favoritos de sus fanáticos.

VER GALERÍA