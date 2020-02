Paulina Rubio brilla en su regreso a la televisión en la final de ‘Mira Quién Baila’

Si hay alguien que sabe perfectamente cómo montar un show para la televisión, esa es Paulina Rubio quien, anoche, brilló con luz propia en la final de Mira Quién Baila donde se convirtió en la carta más fuerte para amenizar la gala donde, la puertorriqueña Kiara Liz se coronó como la ganadora; mientras que la mexicana, Sofía Castro, consiguió el segundo lugar y el español, Adrián Lastra, el tercero. Paulina puso a bailar a todos los asistentes a la final con un popurrí de temas como Y yo sigo aquí, Yo no soy esa mujer y Lo haré por ti.

Con un performance con el que demostró por qué es una de las cantante mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Al término de su presentación, Paulina no pudo evitar su emoción al pisar ese escenario: “Me gusta vivir mi sueño, me gusta agradecer a todo el público que, me da la oportunidad de entrar a su vida, a sus casas, a sus coches, muy honrada de pertenecer a una generación que lucha por lo que quiere, por el amor, por la igualdad y porque soy una mujer que, independientemente que cuesta más trabajo, pero me da más orgullo”, le comentó a Javier Poza, presentador del programa.

Para esta especial noche que, representó su regreso a Mira Quién Baila -pues Paulina participó como cantante invitada en la primera edición de este programa-, la mexicana acudió acompañada de sus dos hijos Andrea y Eros: “Mi mayor orgullo. Mi universo, mi todo”, escribió la cantante al lado de una imagen al lado de los niños, a quienes procura mantener alejados de su vida pública; sin embargo, el formato del programa se prestó para que asistieran.

Como pocas veces, Paulina no sólo posó con sus pequeños, también la vimos mostrarles el backstage y, más tarde, la vieron convertida en la estrella de pop que es sobre el escenario. Además de Eros y Andrea, Paulina estuvo acompañada por otro de sus pilares, su mamá, la primera actriz Susana Dosamante a quien también vimos detrás de cámaras. Esta experiencia dejó tan satisfecha a La Chica Dorada que, en otra publicación de Instagram, escribió: “Gracias por la invitación Mira Quién Baila”.

