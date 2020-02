Reportes apuntan a que Marysol Sosa podría haber logrado acceder a algunas de las regalías de su padre

Tras la partida de José José hace casi cinco meses, su nombre ha seguido presente en la opinión pública, y no solo por su invaluable legado musical, sino por los asuntos que quedaron pendientes entre sus hijos. A su vez, uno de los temas que más ha despertado interés ha sido el de las regalías del cantante, pues no ha quedado del todo claro quién o quiénes serán los beneficiarios ante la ausencia de El Príncipe de la Canción. Nuevas declaraciones han apuntado a que Marysol Sosa, hija del fallecido intérprete, habría podido, después de un largo proceso que en algún momento ella compartió, acceder a algunas de las regalías. Hasta el momento, Marysol no ha declarado nada al respecto, sino que han sido las autoridades de la ANDI las que han hablado del tema.

Mario Casillas, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), aseguró que Marysol ya ha cobrado las regalías por el trabajo de su papá y señaló que tanto ella como su hermano José Joel podrán seguir accediendo a dichos recursos. “A Marysol Sosa le entregamos nosotros unas regalías de su papá, y un reconocimiento a su papá, José José, por su labor como intérprete”, declaró el titular de dicha organización a la prensa durante un evento en la Ciudad de México.

"En la ANDI normalmente hacemos la distribución para los cantantes y para los actores cada seis meses, algunas ocasiones nos tardamos más”, explicó Casillas a la prensa sin revelar más detalles sobre los montos que habrían sido entregados a Marysol ni de las fechas en que habría ocurrido el cobro.

Estas declaraciones ocurren luego de que el pasado mes de diciembre la hija mayor de José José compartiera que hasta ese momento no habían cobrado nada por concepto de regalías, debido a que apenas se encontraban con los trámites correspondientes. "Estamos ahora en los procesos en ver qué va a pasar, pero no es que ya lo esté cobrando, ya me mandaron que es lo que tengo que ir a dejar en cuestión papeles, y estamos en eso", comentó en un encuentro con medios.

En octubre del año pasado, Jesús Elías Moreno, antecesor de Casillas en la ANDI, explicó que tras la muerte de José José, sólo sus deudos tendrían acceso a las regalías y reveló que la organización tenía un documento que les había entregado en su momento el mismo cantante. "Nosotros tenemos una carta signataria de él y tendrán que venir los interesados", dijo el actor en entrevista con el programa Venga la Alegría. Semanas más tarde, al ser cuestionada sobre los nombres mencionados en dicha carta, Marysol respondió con firmeza: "Pues nosotros", refiriéndose al parecer también a su hermano José Joel.

