Danna Paola sobre su controversial episodio en La Academia: 'No fue planeado' La cantante admitió que ella estaba muy molesta porque no tolera ningún tipo de falta de respeto, sea broma o no

Como muy pocas veces, Danna Paola abrió su corazón y protagonizó su charla más sincera durante su visita al canal de Youtube Pepe & Toño donde habló de los capítulos más complicado de su carrera. En esta conversación, la intérprete de Sodio narró cómo repercutió en su vida la discusión que ocurrió en vivo durante una emisión de La Academia donde, en su papel de juez, solicitó a dos alumnos de la institución que no le faltaran al respeto, luego de que los jóvenes se refirieron a su crítica con malas palabras. Según comentó, esta situación jamás formó parte de un guión, como se manejó en redes sociales, donde fue trending topic aquella noche.

“Todo lo que se armó con los chicos de La Academia, con Gibrán y Francely, no fue nada planeado, de hecho, yo sí estaba muy molesta, chance y a lo mejor sobre exageré cosas, pero yo no me quedo callada, a mí que alguien me insulte, por más mínimo que sea, ya sea en broma o no en broma, voy a decir lo que pienso, sorry si fue a nivel nacional, pero no me lo iba a agarrar de: ‘Nos vemos a la salida’”, explicó.

Tras el episodio, Danna comenzó a experimentar una presión que la llevó al límite, incluso dejó una de sus redes sociales, con el objetivo de no seguir viendo lo que se escribía de ella: “Todo el desastre que se armó sí me provocó mucha ansiedad. Vivir con ansiedad en este medio está cañón (…) tuve que borrar Twitter, lo pasé fatal, yo no quería saber, porque eso invade muchísimo tu salud mental. Ser famoso no quiere decir que te tengas que tragar todo y que no te importe, al contrario, el que no lo demostremos no quiere decir que no te afecta”, comentó.

Danna aseguró que no sabe quedarse callada y que su reacción solo es el reflejo de su personalidad, en la que el respeto es prioridad: “Dar un buen contenido para televisión es complicado y en cada proyecto en el que yo estoy pongo mi 100%, entonces yo dije: ‘Esto no me va a tirar, ¡para arriba!”. La cantante reconoció que el público también se sorprendió porque nunca la habían visto enojada, fuera de un personaje.

La también actriz contó cómo, para aceptar participar en La Academia, tuvo una única petición y fue, precisamente, que tuviera la oportunidad de mostrarse tal cual es: “Con una condición, yo no voy a hacer ningún personaje, yo no sé si haya guiones, porque se sabía que había guiones. Tengo que decir que todo lo que ha pasado ha sido genuino de mi parte, entonces, yo tenía miedo de eso”. Gracias a su autenticidad, Danna consiguió su objetivo: “Quería que la gente viera una parte de mí que nunca había visto (…) pocas personas me conocen como realmente soy”, finalizó.