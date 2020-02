Ana Bárbara improvisa un dueto con la hija de Mariana Levy: ‘Con tantos hijos nunca me siento sola’

Ana Bárbara es una de las famosas que ha sabido alternar su carrera profesional con su papel como madre. Y en esta faceta ha extendido su amor y dedicación a los hijos de Mariana Levy, a quienes considera como propios desde que mantuvo una relación con su padre, José María Fernández, El Pirru. Luego de que compartiera en redes sociales algunos vistazos de su fin de semana junto a José Emilio Fernández Levy, la cantante ha publicado el especial momento que vivió junto a Paula, su hermana mayor . En su Instagram la intérprete publicó un video en el que dejó ver que además de su cariño, le ha transmitido a la joven su talento y gusto por la música. Ambas hicieron un espontáneo dueto y entonaron a una voz el tema Rompiendo cadenas, pero después la adolescente sorprendió con su habilidad para la improvisación pues de la nada inventó un rap en cuya letra la protagonista era Ana Bárbara. La intérprete de 49 años no pudo evitar reírse por el ingenio de Paula y compartió el video en su cuenta de Instagram. "Con tantos hijos nunca me siento sola. ¡Si no me acompaña uno me acompaña otro!", escribió. Haz click abajo para ver este divertido momento.

Loading the player...