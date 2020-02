La emotiva dedicatoria del hijo de Mariana Levy a Ana Bárbara

Más allá de su exitosa carrera en la música popular mexicana, Ana Bárbara es una madre dedicada y amorosa. La cantante ha sabido alternar su faceta profesional con su papel de mamá, el cual incluye a los hijos de su ex marido José María Fernández, El Pirru, a quienes considera como propios. Ellos no son indiferentes al cariño que siempre les ha ofrecido la intérprete, y prueba de ello es el emotivo mensaje que le acaba de dedicar José Emilio, hijo también de la ya fallecida actriz Mariana Levy.

Este fin de semana Ana Bárbara se fue de boda a Cuernavaca acompañada de dos jóvenes galanes: su hijo Máximo Emiliano Gallardo y José Emilio Fernández Levy. Orgullosa, la cantante posó junto a ellos y les dedicó unas emotivas palabras. “En esta bipolaridad de la vida donde las emociones suben y bajan, hoy me toca compartir un momento en familia donde estoy agradecida con el todopoderoso por la fortuna de poder estar con dos de mis hijos, aunque yo (como mamá gallina) quisiera estar con todos, pero hoy me tocó con estos pedazos de mi alma”, escribió la intérprete en su Instagram junto a la postal, en la que se le ve luciendo muy guapa con un vestido naranja, justo en medio de los dos muchachos.

Siempre profesional y comprometida con su trabajo, Ana Bárbara tuvo que trasladarse más tarde para atender su llamado en TV Azteca, pues tuvo una participación especial en La Academia. Pero al parecer no viajó sola, pues la acompañó José Emilio, tal como él mismo lo dejó ver en su propia cuenta de Instagram. El jovencito de 15 años publicó una foto en la que se le ve posando junto a la cantante, quien luce el atuendo con el que se presentó en el escenario del reality show. “Te amo ma”, escribió en su dedicatoria, a la cual no le hicieron falta más palabras para dejar claro el gran cariño que le guarda a la mujer que lo vio crecer desde bebé. Aunado a este mensaje, José Emilio colocó dicha imagen como foto de perfil.

Esta no es la primera vez que José Emilio le dedica unas emotivas palabras a Ana Bárbara. Hace un par de años, aprovechó el cumpleaños de la cantante para expresarle el gran cariño que le tiene, refiriéndose a ella como “una gran mujer, mi amiga y mi madre”. El joven no escatimó en palabras para agradecerle por todo. “Yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida ciertamente es un milagro, mujeres hay muchas, madre solo una y como tu ninguna. Cuando era pequeño siempre me cuidaste con dedicación, has realizado un enorme esfuerzo para poder criarme, eres la persona que más aprecio porque sin ti no podría ser feliz, gracias. Te amo mamá” escribió entonces.

Ana Bárbara también ha mencionado en reiteradas ocasiones lo mucho que quiere a José Emilio y a su hermana Paula, a quienes conoció cuando aún eran muy pequeños. “Cumpliendo el año yo ya estaba con él, era su mamá, le di todos los biberones, todavía lo dormí bebé, lo bañé, todo, como una mamá, entonces los dos me empezaron a decir mamá muy chiquitos”, recordó el año pasado entrevista con Mara Patricia Castañeda, espacio en el que también confesó lo doloroso que fue separarse de ellos a raíz de su ruptura con El Pirru. Tras aquella difícil etapa, la cantante sigue en contacto con ambos y no pierde la ocasión -como hora- de disfrutar de su compañía.

