Así sorprendió Justin Bieber a Harper Beckham en pleno concierto

No sólo es guapo, David Beckham es también el mejor papá. El exfutbolista llevó a sus hijos menores, Cruz y Harper Seven, al concierto que ofreció Justin Bieber en la The O2 Arena, en Londres, pues es sabido que la pequeña de ocho años es una fan declarada del cantante canadiense. Pero como ser celebridades tiene algunas ventajas, padre e hijos pudieron disfrutar de la presentación tras bambalinas, a unos cuantos metros del ídolo pop. El galán británico compartió con sus seguidores algunos vistazos del show, así como las reacciones de sus chicos, quienes emocionados entonaron las canciones como Yummy, mientras usaban sudaderas de Drew House, la firma del cantante. Pero sin duda el momento más memorable fue cuando, en un gesto espontáneo, Justin invitó a Harper a unirse a él en el centro del escenario. La pequeña accedió como una auténtica belieber pero lo que tal vez no esperaba era que el intérprete le daría un cariñoso abrazo y un tierno beso en la cabeza. Los cientos de personas en el público reaccionaron con gritos y ovaciones, mientras la niña regresaba a su lugar junto a su papá con una gran sonrisa en el rostro. Haz click en el video para ver la inolvidable velada de los Beckham.

