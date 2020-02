JLo revela, ¿Emme estuvo nerviosa en el Super Bowl?: 'No, ella tiene el gen del performance'

De lo más orgullosa, Jennifer Lopez habla del gran momento que vivió al protagonizar junto a Shakira el medio tiempo del pasado Super Bowl, realizado en la ciudad de Miami. Pero más allá de la parafernalia que la encumbró sobre ese escenario, en el que dio muestra de su inagotable talento como estrella, la cantante atesora para siempre el grato recuerdo de haber compartido con su hija Emme ese capítulo tan especial de su carrera. Y es que la también llamada ‘Diva del Bronx’ reconoce que su pequeña ha heredado la vena artística, algo de lo que millones de personas han sido testigos al verla cantar con mucha emoción, aquella noche en que fue ovacionada por los espectadores reunidos en el Hard Rock Stadium el pasado 2 de febrero.

Jennifer compartió detalles de ese instante tan entrañable, y se refirió al amor que la pequeña Emme tiene por los escenarios, en especial a la manera en que la niña percibe este tipo de experiencias, por lo que reveló si hubo nervios en ella por todo lo que implicaba el show. “No, ella tiene el gen del performance. No deja entrar en su mente lo grande que es o cómo te asusta. Eso es lo que tú tienes qué hacer cuando estás ahí, tienes qué controlarte”, dijo la intérprete durante su visita a The Tonight Show, con Jimmy Fallon.

Al ahondar en sus palabras, Jennifer describió un poco de como Emme maneja sus emociones, un acto bastante espontáneo del que además ha aprendido. “Ella tiene ese gen, el gen de ‘me siento cómoda aquí’. Creo que ella se amplifica, ella se emociona pero como una linda emoción. Quisiera sentirme más como ella…”, confesó entre risas la también actriz, que a la par de ser una gran estrella con múltiples compromisos profesionales, siempre permanece cercana a su familia, y esta vez tampoco fue la excepción.

Y a pesar de que lleva muchos años en la industria del espectáculo, JLo habló de las razones por la cuales puede volver a sentir nervios, algo que para Emme simplemente es sencillo, y que disfruta al máximo cada vez que su mamá le da la oportunidad de brillar como ahora lo ha hecho. “Desearía no darme cuenta de todas las ramificaciones de las miles de cosas que pueden salir mal, que es lo que te hace sentir nervioso, pero ella lo pasa bien y no nunca haría que lo hiciera si se sintiera incomoda con eso, estuvo muy emocionada…”, agregó.

Cabe mencionar que la presentación de Emme fue uno de los detalles más comentados del medio tiempo del Super Bowl, desde su interpretación de Let’s Get Loud hasta el clásico Born In The USA, uno de los instantes apoteósicos de la noche que marcó su gran debut sobre los escenarios, ¿será que vendrán más sorpresas? Por ahora, madre e hija celebran juntas este triunfo que ha quedado para la historia.

