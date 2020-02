Jennifer Lopez mostró los nervios que vivió con su hija Emme antes de salir al escenario del Super Bowl

Tras hacer historia con uno de los espectáculos más vistos de la historia del Super Bowl, JLo continúa rememorando los instantes más especiales, dentro y fuera del escenario. Uno de los recuerdos que atesorará para siempre, será el debut musical de su hija Emme quien, con tan solo 11 años de edad, hizo historia al presentarse en el medio tiempo de esta justa deportiva. Con el orgullo a flor de piel, anoche, Jennifer utilizó su cuenta de Instagram para compartir en Instagram un clip en el que la vemos, de la mano de su hija, minutos antes de comenzar con el show.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

JLo aprovechó la presentación de su pequeña quien, con un grupo de niñas, cantó a todo pulmón el tema Let’s Get Loud y un fragmento del clásico, Born In The USA, para dedicar un inspirador mensaje de empoderamiento femenino: “Estas imágenes fueron capturadas minutos antes de subir al escenario, el domingo pasado. Todo lo que quiero que sepan, mi hija, las niñas que compartieron el escenario conmigo y las chicas del resto del mundo, es que deben usar sus voces y estar orgullosas de todo lo que son. Estoy muy emocionada de reconocer que todas juntas estamos haciendo cosas realmente geniales por este país”, escribió.

En el clip, vemos a Jennifer Lopez caminar por el túnel hacia la cancha junto a Emme quien mostró su talento y dejó claro que continuara con el legado musical de sus padres. Antes de separarse para tomar sus posiciones, la cantante le dio un tierno beso en la frente a su hija, para después fundirse en un fuerte abrazo, que se prolongó hasta que les dieron la indicación de ir a sus sitios para comenzar con el espectáculo.

En el video también vemos al grupo de niñas que apoyaron a Emme en su participación. Las pequeñas saltaron de emoción al ver a JLo acercarse y al grito de ‘¡reina!’ la recibieron emocionadas. Tras dejar a su hija en el lugar, por donde arribaría al escenario, Jennifer mostró su profesionalismo y mientras arreglaban su cabellera y cada detalle de su espectacular look Versace, se dejó ver muy concentrada, lista para entrar en acción.

VER GALERÍA

Además de la emoción que ha expresado Jennifer Lopez por el debut de su hija, Marc Anthony, papá de la niña, no quiso que este acontecimiento pasara desapercibido y, a través de Instagram, le dedicó un lindo post: “Emme, papi está muy orgulloso de ti. Tú eres mi corazón y yo soy tuyo por siempre”, escribió el cantante al pie de una imagen en la que se ve a la pequeña brillando durante su aparición en este medio tiempo.