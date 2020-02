Demi Lovato y el momento en que pensó que se retiraría de la música: ‘No sabíamos qué iba a pasar’

A finales de julio de 2018 una noticia acaparó los titulares de muchos medios: Demi Lovato había sido hospitalizada de urgencia debido a una sobredosis. Este episodio ha sido din duda uno de los más difíciles en la vida de la cantante, pues su misma familia reconoció que no sabía qué pasaría con ella. El tiempo ha pasado y la joven intérprete ha logrado salir adelante, sin embargo ella no olvida aquellos momentos, de hecho recientemente ha confesado que tras lo sucedido pensó seriamente en que su carrera tomaría un camino muy drástico: el de retirarse.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de su regreso triunfal a los escenarios cantando en los Grammy, Demi Lovato contó lo importante que fue para ella interpretar en ese espacio Anyone, un tema que cobró un significado especial a raíz de lo sucedido en su vida personal. “Bueno, esa canción, sabía que representaba ese período en mi vida… Representaba exactamente lo que estaba pasando, la vulnerabilidad”, contó en entrevista con Andy Cohen para su programa de radio, haciendo alusión a la sobredosis que sufrió hace más de año y medio.

VER GALERÍA

"Nunca tuve uno de esos momentos en un programa de premiación, y pensé, ya sabes, ‘si alguna vez vuelvo de esto', porque todavía estaba en el hospital y no lo sabía, pensé: ‘Si alguna vez vuelvo de esto, y termino volviendo a la música y estoy en el escenario y obtengo una primera actuación, quiero que sea en los Grammys y quiero que sea esta canción’", contó la cantante de 27 años al recordar los pensamientos que rondaban por su cabeza cuando estaba hospitalizada.

Tras ese comentario, que dejó entrever que Lovato pensó en dejar su carrera, el entrevistador le preguntó explícitamente sobre esta posibilidad. “Absolutamente. Creo que a medida que pase el tiempo, podré dar más información o más detalles y cosas así, pero en general, era un pensamiento constante”, señaló Demi, antes de explicar que en aquel entonces ella y su familia tenían incertidumbre sobre su futuro. “No sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos cuán saludable estaría cuando me fuera, fue un momento aterrador en mi vida, seguro”.

VER GALERÍA

El pasado fin de semana Demi se presentó ante miles de personas para interpretar Anyone en el escenario de los Grammy. El momento fue de mucha expectación, y la cantante no pudo evitar quebrarse ante la emoción que la invadía, pues tras empezar su interpretación tuvo que parar e iniciar nuevamente. Al final su participación le valió un sincero y prolongado aplauso. La joven estrella compuso la canción días antes de sufrir la sobredosis, sin pensar en lo que pasaría más tarde. “Estaba muy orgullosa de la voz y pensé: 'Nunca he tenido un momento como este’, ya sabes, en el que me haya sentado frente al piano o parado al lado de uno y haya cantado con mi corazón”, recordó la intérprete en la entrevista.

VER GALERÍA