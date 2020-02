¿Tendrá Lucero una serie sobre su vida? Ella misma lo aclara

La vida de los famosos siempre ha sido motivo de interés e intriga para el público, pues más allá de los personajes que interpretan en pantalla, su faceta de persona despierta curiosidad. Es por ello de que un tiempo a la fecha se han convertido en éxito las bioseries de las celebridades. Muchos famosos mexicanos han accedido a contar sus historias en este formato, y en más de una ocasión ha sonado el nombre de Lucero, pero nunca se ha confirmado algún proyecto en concreto sobre ella. Ahora, ha sido la misma cantante quien ha explicado la razón por la que, al menos por ahora, descarta que se realice alguna producción de este tipo.

“Creo que es un gran homenaje para los artistas tener una serie de sus vidas”, Lucero en un reciente encuentro con medios en la Ciudad de México, en el que fue cuestionada sobre sus proyectos profesionales. “En mi caso me gustaría seguir escribiendo capítulos y que se haga más adelante, tal vez no todavía porque no hay final”, explicó la intérprete, quien a sus 50 años, además de lucir guapísima, cuenta con una larga y sólida trayectoria, la cual actualmente está enfocada en la música.

“Creo que por otro lado no hay demasiadas anécdotas escondidas que se puedan contar, casi toda la gente de mi generación se sabe un poco mi historia, pero hay nuevas generaciones que no saben de mis inicios de cómo estaba la cosa, y como sucedían los programas”, señaló la también actriz, quien bajo el cariñoso sobrenombre de Lucerito, inició su carrera a los 10 años en programas de Televisa como Alegrías de mediodía y Chiquilladas.

Los personajes que encarnó Lucero años más tarde en algunas telenovelas marcaron al público, el cual desde hace tiempo sigue esperando su regreso a la pantalla chica. Cuestionada al respecto, la intérprete no descartó la posibilidad de volver a trabajar en algún melodrama, sin embargo desmintió las especulaciones de que ya esté trabajando en un proyecto de este formato. “El día que yo haga una novela se los voy a contar yo, y yo hablo de hechos no hablo rumores de que dicen por ahí, y que entonces cuentan una historia. Yo he leído ya repartos, historias o sea he leído una cantidad de rumores, que fui hacer audiciones, no hago audiciones, hace 40 años que los productores me conocen entonces no hago audiciones”, aseguró la estrella mexicana.

Plena en cada aspecto de su vida, Lucero se prepara para celebrar sus cuatro décadas años de carrera, de hecho contó que el próximo Día del Amor y al Amistad estará alistando dicho festejo. “El 14 de febrero lo voy a festejar con 40 años de carrera porque es el 17 que cumplo los 40 años de carrera, entonces va a ser un año de muchas celebraciones”, contó la cantante, quien descartó que entre estos festejos esté previsto el de un compromiso con su novio Michel Kuri. “Yo pienso como estamos tan contentos y tan enamorados y tan ilusionados, así como estamos, por eso no pensamos en el matrimonio, no por una falta de compromiso ni de amor, al contrario, estamos tan unidos y nos queremos tanto y lo pasamos tan bien que estamos muy felices así, que no es que le huyamos al tema”, aseguró.

