Lucero pone punto final a los rumores y cuenta la verdad ¿está en puerta su regreso a las telenovelas?

El triunfo de Lucero en la música ha sido rotundo, sin embargo, su faceta como actriz es otra de las favoritas entre todos sus fans, quienes esperan ansiosos el día en que la estrella decida retomar su carrera en la actuación. Precisamente, a lo largo de los últimos meses, los rumores en torno a un posible regreso a las telenovelas han acaparado toda la atención, aunque ahora es ella la que ha tomado la decisión de despejar todas las dudas, y revelar si es cierto o no que su próxima aparición en la pantalla chica ya está más que acordada.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Lucero puso fin a las especulaciones, asegurando que, frente a cualquier circunstancia que pudiera presentarse en su carrera, sería ella quien se manejaría con total transparencia ante sus seguidores. “El día que yo haga una novela se los voy a contar yo, y yo hablo de hechos, no hablo de rumores …”, dijo durante una entrevista con varios medios de comunicación dada a conocer por el programa televisivo Hoy.

La intérprete de temas como Necesitaría o Hasta Que Amanezca, incluso dio detalle de la información que ha llegado a sus oídos durante estos días, en los que simplemente se ha enfocado de lleno a su carrera musical. Del mismo modo, reveló cómo se daría el procedimiento para poder formar parte de algún proyecto, de recibir la invitación de los productores. “Yo he leído repartos, historias, he leído una cantidad de rumores, ¡que fui a hacer audiciones! No hago audiciones, hace cuarenta años que los productores me conocen, entonces no hago audiciones…”, dijo.

VER GALERÍA

Recordemos que en noviembre de 2019, Lucero reveló que el productor Nicandro Díaz le extendió la invitación para participar en una telenovela, sin embargo, respondió de lo más sincera, dejando claro que, por ahora, prefiere enfocarse solo en la música. “Decían que íbamos a hacer telenovela juntos, pero realmente platiqué con Nicandro y en este momento, lo que yo le decía (es que) pues estoy como muy abocada a la música, que estoy ahorita cien por ciento metida con lo del disco y que por este momento así inmediato tal vez era complicado trabajar…”, dijo en aquella ocasión en una rueda de prensa con motivo del lanzamiento de su disco titulado Sólo Me Faltabas Tú.

En otro momento, Lucero también confesó que, de darse su regreso a la televisión, revisaría a detalle cada una de las propuestas, pues tiene su punto de vista muy particular sobre la manera en que se hoy se hace televisión. "Eso es lo que no me convence mucho del nuevo formato, que a veces se lleva a cabo sobre todo en las series de televisión. Yo como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni desnudos de cosas horrorosas, que luego enserio hay mucho público que no lo puede ver…”, explicó, refiriéndose a los nuevos formatos en octubre de 2029, en una entrevista retomada por People.

VER GALERÍA