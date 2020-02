¿Bff’s de nuevo? Selena Gomez dedica cariñoso mensaje a Demi Lovato, tras su distanciamiento

Las verdaderas amistades nunca terminan y para muestra, la que sostienen desde la infancia, Selena Gomez y Demi Lovato. Si bien la relación entre las cantantes ha pasado por sus altibajos y en los últimos años la distancia ha ganado, parece ser que están trabajando en retomar su amistad, al menos eso dejó ver la intérprete de Rare al dedicarle un cariñoso mensaje a Lovato quien el pasado fin de semana repareció sobre los escenarios.

Emocionada por la interpretación que Demi realizó, del tema Anyone, en los Grammy, Selena le dedicó unas emotivas palabras con las que le expresó su orgullo: “Desearía que hubiera palabras para describir lo hermoso, inspirador y merecido que fue este momento. Demi estoy feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía”, escribió sobre una imagen de Demi, visiblemente conmovida, al finalizar su presentación.

La cercanía que, en su momento, tuvo Selena Gomez con Demi le permitió conocer el problema de excesos con el que por muchos años lidió Lovato, así que la cantante no dejó pasar la oportunidad de expresarle su orgullo al verla atravesar por un momento muy diferente. Con este mensaje, Selena termina con el distanciamiento en redes sociales que comenzó en 2016, cuando dejaron de seguirse en Instagram, situación que ya cambió pues nuevamente, están pendiente una de la otra.

Recordemos que Selena Gomez y Demi Lovato se conocieron en el foro del programa Barney y sus amigos, donde ambas pertenecían al elenco infantil. Desde entonces comenzaron una entrañable amistad que, en la adolescencia, sufrió un distanciamiento normal a su edad; sin embargo, ahora que ambas han atravesado sus propias batallas, parece que Gomez ha querido dar el primer paso para retomar su relación.

Recientemente, Demi Lovato reconoció en entrevista con Zane Lowe, para Apple Music’s Beats 1, que el tema Anyone, (que escribió días antes de ingresar a rehabilitación, en febrero de 2019) es un claro grito de ayuda y reconoció que no sintió lo profunda de la letra hasta que la escuchó: “La grabé en un estado mental en el que yo pensaba que estaba bien, pero claramente no lo estaba. Incluso yo la escucho y pienso, ‘Dios, quisiera volver atrás y ayudar a aquella versión de mí misma’”, confesó la cantante.