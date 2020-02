Selena Gomez dice haber sido víctima de abuso emocional en su relación con Justin Bieber

Una de las parejas más famosas de los últimos años fue sin duda la que conformaron en su momento Justin Bieber y Selena Gomez, quienes incluso fueron apodados como Jelena. Ambas estrellas del pop hicieron suspirar a todos sus fans con su romance juvenil, el cual tras algunas rupturas y reconciliaciones, llegó definitivamente a su fin en 2018. Ahora que ambos han seguido cada uno con sus vidas y sus carreras, la intérprete estadounidense se ha sincerado sobre lo vivido en su relación con el cantante y ha sorprendido a muchos al confesar que considera que fue víctima de abuso cuando estuvo con él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cuando lanzó Lose You tu Love Me, el primer single de su álbum Rare, los fans inmediatamente pensaron que se trataba de una canción con claras referencias a lo vivido en su relación con Justin, sin embargo, ella no lo había querido dar muchos detalles al respecto. “En dos meses nos reemplazaste, como si eso fuera fácil. Me hiciste pensar que me lo merecía. En el momento más duro de mi recuperación”, dice una parte del tema, lo cual inmediatamente hace pensar en su separación de Bieber y la relación que él inició con Hailey Baldwin, así como la operación a la que tuvo que someterse debido al lupus que padece.

VER GALERÍA

Pero ha sido hasta ahora, cuando al ser cuestionada por la letra de dicha canción, Selena ha confirmado lo que muchos pensaban y no sólo eso, pues ha revelado nuevos detalles. “Siento que no recibí un trato adecuado durante la ruptura, pero ya lo he aceptado, y en cierto modo necesitaba decir esas cosas que me hubiese gustado haber dicho. No es una canción de odio, es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso”, explicó en entrevista con la cadena de radio pública NPR. “Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir, ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”, contó.

VER GALERÍA

Y fue en ese momento, cuando la entrevistadora le preguntó por dichos momentos difíciles, que Selena hizo una revelación que sorprendió a muchos. “He encontrado la fuerza en ello. Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos”, continuó Selena, antes de que la presentadora le preguntara si se refería a abuso emocional. “Sí, y creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo como adulta, tenía que entender las elecciones que estaba haciendo”, contó.

Si bien Selena tiene muy presente lo vivido e incluso ha querido plasmarlo en su música, está convencida de que es un tema del pasado y que ahora debe seguir hacia adelante. “No quiero pasar el resto de mi vida hablando sobre esto, me siento orgullosa de poder decir que me encuentro más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible”, concluyó. Estas declaraciones ocurren unos meses después de que Justin se sincerara en una carta en la que se confesaba arrepentido por su comportamiento en el pasado. “Empecé a consumir drogas muy duras a los 19 y a ser abusivo en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, y furioso”, indicó en el texto que colgó en sus redes sociales en septiembre del año pasado.

VER GALERÍA