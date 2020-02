Ari Borovoy habla de la polémica que lo rodea, mientras se da a conocer que su empresa no llevará la gira de aniversario de OV7

En medio de los rumores, y de que se confirmara que BoBo Producciones no llevará la nueva gira de OV7, Ari Borovoy se ha pronunciado sobre lo que ocurre actualmente con su compañía, ante las versiones de una posible crisis al interior de la misma. Con total seguridad, el también cantante ha despejado las dudas descartando alguna situación adversa, y es que en meses pasados el anuncio de la salida de OV7 de los 90’s Pop Tour, -una determinación que no se llevó a cabo-, acaparó todos los titulares, lo que puso a los fanáticos en alerta. A la par de esta situación, surgieron versiones de la supuesta falta de pagos a los artistas que forman parte de su empresa, sin embargo, en su momento negó esta información.

Una vez más, Ari se ha sincerado para revelar cómo ha sido permanecer al frente de este proyecto, sobre todo a lo largo de estos meses en que se han suscitado determinadas circunstancias. “Las cosas van caminando, es una compañía viva… hay más de cien personas trabajando ahí directamente y muchas otras de una manera indirecta. La compañía, como bien sabes, tenemos oficinas en Madrid, tenemos oficinas en San José Costa Rica, que cubre todo Centroamérica y parte de Sudamérica…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Ventaneando.

En ese mismo espacio, Borovoy reconoció que si bien no ha sido fácil permanecer al frente de este proyecto, está consciente del papel que decidió asumir. “Es una compañía viva… con sus cosas lindas, con sus cosas no tan lindas, pero eso es emprender, estar en una batalla constante por hacer las cosas y porque funcionen…”, dijo durante la charla, en la que además reiteró el apoyo que ha recibido por parte de su hermano para que todo sea posible. “Yo creo que todas las compañías han atravesado momentos complicados. En esta compañía somos dos socios, mi hermano y yo, no tenemos detrás a nadie y nada como se dicen las cosas que de repente salen. Normal, el día a día…”, dijo.

Y al abordar el tema por la próxima celebración de los 30 años de OV7, Ari se mostró discreto, pues reveló que no ve a sus compañeros desde el año pasado. “Hoy, 22 de enero, no te sé decir exactamente en cuanto a OV7 qué es lo que vaya a pasar puesto que yo acabo de regresar de vacaciones y no nos hemos visto desde el año pasado, en diciembre, pero seguramente algo pronto nos pondremos de acuerdo para platicar, para vernos…”, confesó en esta plática. Sin embargo, fue el cantante Kalimba quien, en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy, confirmó que BoBo producciones no se hará cargo de la nueva gira de la agrupación, aunque sí lo harán con una empresa externa y por ello están revisando los contratos con mucho detenimiento. "Ari entraría aquí no como mánager sino como parte del grupo, pero Jack, que es hermano de Ari, entra ya en ese paso colateral que nosotros hemos decidido toda la vida evitar... no es BoBo quien va a llevar la gira...", dijo.

Lo cierto es que, de vuelta al trabajo, Ari también se tomó un tiempo para asistir como invitado al podcast de Anahí y su hermana Marichelo, en donde aprovechó para abrir su corazón sobre lo complicado que resulta fungir como talento de un proyecto, y al mismo tiempo estar al frente del mismo, como es su caso, específicamente cuando algún artista le llega hacer alguna observación o petición. “Es muy duro, es parte de lo que yo decidí hacer en los ratos libres, cuando no estoy en un escenario y es duro pero me parece que siempre hablando se llegan a acuerdos. Yo soy un cuate que una de mis fortalezas, de mis talentos, es ser conciliador… El 90’s Pop Tour, desde un inicio, me propuse, así se fue dando, que no hubiera ninguna queja de ‘es que Ari viaja diferente, es que Ari se queda en otro hotel’, que claro, salieron chismes de todo tipo… pero siempre traté de ser uno igualito a todos…”, dijo.

