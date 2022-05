Camila Fernández sobre su primera relación seria: 'Estoy muy enamorada'

Con una prometedora carrera en la música, Camila Fernández está en un gran momento de su vida. Pero más allá de su vida profesional, la hija de Alejandro Fernández está disfrutando de una etapa muy especial en el plano personal y es la del enamoramiento. La intérprete se ha confesado muy enamorada de su novio, Francisco Barba, con quien lleva ya algunos meses. La joven ha abierto su corazón para hablar de su noviazgo, el cual presume que es su primera relación seria, y ha contado cómo fue el flechazo entre ellos.

“Estoy muy enamorada… es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo y muy bonita, muy honesta”, reconoció Camila en entrevista con Ventaneando, misma en la que no pudo ocultar su gratitud por haber conocido a su galán. “Creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida y pues sí, lo quiero muchisisísimo”, continuó. La joven cantante detalló que lleva apenas unos meses con Francisco, pero pronostica que duren mucho más. “Tenemos tres meses apenas de novios y si Dios quiere, yo creo que sí vamos a durar más”.

La intérprete de Mío contó en la entrevista cómo fue que inició su historia de amor, en la que sus amigos fueron determinantes. “Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok”, recordó Camila admitiendo que, si bien aquella cita fue un tanto incómoda, cumplió su propósito. “Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, aseguró la joven.

Camila reconoció que en un principio tuvo algunas dudas, pues señaló que para ella es importante conocer muy bien a las personas antes de relacionarse con ellas. Por eso fue un alivio cuando descubrió que Francisco guardaba cierto vínculo con su familia, específicamente con su padre, El Potrillo. “Ya después resultó que tenemos muchos amigos en común, vida en común, tipo el que le hace el sonido a mi papá, que es su amigo de toda la vida, es su pariente también, y eso para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, que ya teníamos muchas cosas en común”, aseguró.

Las redes sociales han dejado ver que Francisco ya conoce a la familia de su novia: su melliza América, su hermano Alex y su madre América Guinart, y ahora Camila ha confirmado su galán ya conoció también a su papá. “Sí totalmente, desde que empezamos a salir mi papá lo conoció y se cayeron bien que es lo bueno”, aseguró la joven, quien no se cansa de repetir lo enamorada que está de su novio. “Sí está muy guapo pero me enamoró más la manera de ser de él”, confesó emocionada.

Y si bien está viviendo días muy felices al lado de su novio, la joven reconoce que por ahora su relación de noviazgo está bien así y descarta totalmente dar un paso más adelante en su relación, pues además quiere seguir trabajando en su carrera. “Yo estoy bien, tenemos 22 años todavía, no me veo casada con un niño en brazos, no, quiero trabajar hasta obtener lo que pueda y sea necesario para obtener mi independencia y pues seguir adelante, tener una familia obviamente y todo eso que todo mundo quiere, y todo a su tiempo”, concluyó.

