Taylor Swift anuncia que su madre ha sido diagnosticada con un tumor cerebral

Con apenas 30 años, Taylor Swift posee una exitosa carrera, fama y dinero, sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida. La cantante ha hablado anteriormente sobre la valiente lucha que su madre, Andrea Finlay, ha emprendido contra el cáncer desde hace varios años, y en la que ella ha sido siempre uno de sus mayores apoyos. Ahora, la joven intérprete ha hecho un duro anuncio sobre la salud de su mamá, a quien, en pleno tratamiento, le han hallado un nuevo tumor.

“Todos aman a su madre, todos tienen una madre importante", dijo Taylor a la revista Variety en una entrevista a propósito de su documental Miss Americana. "Pero para mí, ella es realmente la fuerza guía. Para casi todas las decisiones que tomo, le hablo primero. Obviamente, fue realmente un gran problema hablar sobre su enfermedad", confesó a la publicación, explicando que no fue sencillo sincerarse en el largometraje sobre la salud de Andrea. "Ella estaba pasando por la quimioterapia, y eso es algo bastante difícil para cualquier persona", aseguró la cantante, en alusión al tratamiento que estaba siguiendo su mamá contra el cáncer de mama, enfermedad que se le diagnosticó por primera vez en 2015.

"Mientras estaba en tratamiento, encontraron un tumor cerebral", reveló Swift. "Y los síntomas de lo que atraviesa una persona cuando tiene un tumor cerebral no se parece en nada a lo que hemos pasado antes con su cáncer. Así que ha sido un momento realmente difícil para nosotros como familia”, reconoció la cantante. A su vez, explicó que es debido a la condición de salud de su madre que decidió que reducir su número de conciertos. "Quiero decir, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué tratamiento vamos a elegir. Simplemente fue la decisión a tomar en ese momento, por ahora, para lo que está sucediendo”, agregó.

Este nuevo anuncio ocurre casi un año después de que Taylor diera a conocer que el cáncer de mama de su madre había vuelto. En marzo de 2019 la intérprete escribió una carta abierta que fue publicada por la revista Elle, y en ella compartió algunas de las lecciones que ha aprendido con el tiempo, entre ellas cómo lidiar con una enfermedad grave en la familia, y fue ahí donde hizo el desafortunado anuncio. “Mis dos padres han tenido cáncer y mi madre lucha de nuevo contra él", confesó Taylor.

Esta noticia impactó enormemente a sus fans, no obstante ella demostró lo fuerte y valiente que se puede ser ante situaciones adversas. "Me ha enseñado que hay problemas reales y luego todo lo demás. El cáncer de mi mamá es un problema real. Solía estar muy ansiosa por los altibajos diarios. Ahora dejé toda mi preocupación, estrés y oraciones para los problemas reales", reflexionó entonces en la misiva.

