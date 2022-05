Alejandro Fernández de su hijo Alex: ‘Me siento súper orgulloso’

En México, el apellido Fernández ha sido sinónimo de talento y éxito en el mundo de la música. La dinastía encabezada por Don Chente encontró un digno heredero en Alejandro y ahora el hijo de éste, Alex Jr. Si bien El Potrillo prefiere enfocarse en su carrera y reservarse para sí mismo los detalles de su vida personal, cuando se trata de su faceta de padre hace algunas excepciones. El cantante habló sobre su primogénito, quien le ha seguido los pasos como intérprete, y reveló cómo se siente ante la decisión que tomó, la cual ha asegurado, lo tomó por sorpresa.

Si bien Alejandro no esperaba que su hijo siguiera sus pasos, eso no significó que no se emocionara por él y que le deseara lo mejor en su nueva carrera, tal como lo ha expresado recientemente. “Me da mucho gusto, me siento súper orgulloso, porque además de que le está yendo bien, no es que nosotros tengamos que estar atrás de él, pero sabe que nos tiene y nos busca cuando nos necesita”, explicó Alejandro en entrevista con Jessie Cervantes retomada por la revista TVyNovelas.

Y es que tal y como lo ha contado El Potrillo en otras ocasiones, la incursión de Alex en la música lo tomó desprevenido, pues no conocía los planes de su hijo de lanzarse. “Ni siquiera me había avisado nada, yo me había ido de vacaciones”, contó el intérprete de 48 años, antes de recordar cómo fue que su primogénito le reveló que ya había grabado. “Cuando volví me dijo: ‘Mira, te voy a enseñar algo en lo que mi abuelo me ayudó, mi tata me ayudó a grabar, es nada más para nosotros, para tenerlo aquí en la familia’”, contó Alejandro, quien, tras triunfar en distintos géneros, ha decidido volver a la música ranchera, la cual ha sido justamente la elección de Alex en su debut.

Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que, apoyado por su Don Chente, Alex tenía la intención de lanzarse como cantante profesional. “Nos fuimos al estudio, lo escuché demasiado bien grabado y dije: ‘A mí no me van a dar atole con el dedo’, entonces le pregunté a mi papá y él me contestó: ‘No, no, no, la verdad es que quedó tan bien grabado que de mi compañía van a venir a escucharlo, y tal parece que están interesados en firmarlo”, y sólo dije: ‘Pues órale’”, recordó el intérprete, quien en ocasiones anteriores ha revelado que aconsejó a su hijo sobre lo difícil que es la vida en el medio, sobre todo por la constante exposición como figura pública.

Una de las cuestiones que más ha causado expectación entre los fans de los Fernández ha sido el hecho de una colaboración conjunta entre las tres generaciones. Y luego de que compartiera escenario en Las Vegas con Don Chente y Alex en noviembre pasado, Alejandro ha señalado que podrían grabar un tema los tres. “No es algo lejano, no sabemos todavía, pero sí hemos estado platicando entre los tres y hemos estado buscando canciones”, contó al respecto.

