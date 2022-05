José Joel: ‘Solamente Sarita se va a encargar de desenmarañar lo que tenemos por resolver’

Han pasado casi cuatro meses desde la partida de José José, sin embargo el tema de su fallecimiento sigue dando de qué hablar. Y es que, a decir de sus hijos mayores, aún existen incógnitas entorno al tema, mismas que los dos insisten en que deben de ser despejadas. José Joel, el primogénito del cantante, habló claro al respecto y aseguró que está únicamente en manos de su hermana Sarita Sosa esclarecer todas las dudas que persisten respecto a la muerte de El Príncipe de la Canción.

“Desgraciadamente Sarita y solamente Sarita se ha encargado de darse el lugar que hoy por hoy tiene y solamente Sarita se va a encargar de empezar a desenmarañar lo que tenemos por resolver, está en ella”, aseguró José Joel en entrevista para el programa La Cuchara, donde reiteró que tiene toda la disposición de hablar con ella para aclarar todo lo que quedó pendiente sobre la muerte de su papá. “Si ella ahorita agarra el teléfono, si ahorita niña me echas un mensajito... Bueno pues entonces vamos a ver, vamos a platicar, vamos a ver de qué manera podemos aterrizar lo que tenemos que aterrizar”, dijo el cantante, en lo que pareció una invitación abierta a su hermana menor.

José Joel enfatizó que el tema principal que le interesa hablar con Sarita es con relación a las circunstancias en las que se dio el deceso de El Príncipe. “Primeramente cómo falleció mi papá, en qué condiciones, en qué calidad, quiénes eran los doctores y los amigos”, señaló el también cantante, asegurando que carece de cualquier información al respecto. “Nada, absolutamente nada, estando en Miami no nos vimos las caras más allá de cuando el comisionado dijo ‘qué relajo se traen en mi ciudad, ahorita mismo resuelven todo con el consulado o se van todos al carajo’”, recordó, en alusión a la mediación que se dio con el Cónsul en Miami, Jonathan Chait.

El intérprete rememoró aquellos días, cuando tras vivir angustiantes momentos de incertidumbre, por fin se dio un acuerdo con Sarita sobre el destino del cuerpo de su padre, no obstante, las circunstancias no permitieron que se diera la comunicación en la que él esperaba esclarecer sus dudas. “No podíamos hablar nada porque el mismo Cónsul dijo: ‘Resolvamos lo de la muerte de su padre’”, recordó. “Yo estaba con la espada desenvainada, yo tenía muchas cosas, las tres veces que pude hablar es porque (dije): ‘¡A mí me responden y a mí me dicen!’ y entonces, (el Cónsul dijo) ‘A ver cálmense, tenemos que resolver en media hora -porque no teníamos más- qué va a pasar con el cuerpo de su padre’. Entonces quedamos en eso, salimos y dijimos que ese fue el intercambio”, señaló, en referencia al pacto con el que se logró que finalmente las cenizas de El Príncipe se dividieran y una parte quedara en Miami y otra se trajera a México.

Otro de los temas que mantiene expectación tras la muerte de José José es con respecto a su herencia y regalías. Mientras que José Joel y su hermana Marysol han asegurado que sus abogados trabajan en ello, Sarita ha señalado que las cosas se darán en su debido tiempo. “En su momento se hará (la lectura), no hay prisa”, dijo en diciembre en entrevista con el programa Suelta la Sopa. Ante esta situación, todo apunta a que el tema aún está lejos de encontrar solución, mientras los fans del cantante esperan que las cosas se resulevan pronto y de la mejor manera entre los hijos de su ídolo.

