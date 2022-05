Selena Gomez defiende a Hailey Bieber y a Madison Beer, de sus fans, tras coincidir con ellas

¿Quién dijo rivalidad? A diferencia de lo que muchos podrían pensar, incluso los propios fans de Selena Gomez, entre la cantante y la actual esposa de su ex, Hailey Bieber no existe ningún problema y, la intérprete de Look at her now, lo quiso dejar muy en claro, luego de que sus seguidores comenzaran a atacar a la esposa de Justin Bieber y a su amiga, Madison Beer, tras haber coincidido con Gomez, en un restaurante de Los Ángeles, el fin de semana pasado.

Resulta que los fanáticos de Selena se molestaron luego de enterarse que, la esposa de Justin y su amiga, acudieron al famoso restaurante Craig’s, de West Hollywood, donde Gomez celebraba el lanzamiento de su más reciente álbum Rare. Los seguidores de la cantante comenzaron a asegurar en redes sociales que Hailey y Beer habían planeado todo para arruinarle la fiesta a Selena, aseveraciones que la misma cantante desmintió y aclaró que el encuentro fue furtivo.

Luego del revuelo que, esta noticia causara revuelo, varios fanáticos de Gomez comenzaron a insultar a Beer en sus redes sociales, situación a la que reaccionó, asegurando que ese comportamiento no era adecuado: “Es desagradable leer todo esto”, escribió la originaria de Texas, quien continuó: “Esto no fue intencional en absoluto”.

Para terminar con los ataques, Selena decidió reconocer que también sostiene una amistad de con Madison Beer y que era muy doloroso leer cómo se estaban refiriendo a ella: “Estoy muy decepcionada de ver cómo pueden hablar de alguien así (…) Conozco a Madison desde que era una bebé, la he visto crecer hasta ver en la gran mujer en la que se ha convertido. No hay problema entre nosotras”.

Aunque Gomez no mencionó a Hailey en su mensaje, se entiende que dio por hecho que ninguna de las dos acudió a este sitio con la intención de molestarla. Por su parte, Madison Beer también se defendió en redes y escribió: “Estos rumores se están saliendo de control. Acabo de cenar con mi amiga, desde hace más de 10 años, Hailey, ¡eso es todo!”, escribió para luego asegurar que adora de Selena y jamás intentaría algo en su contra.