Justin Bieber revela que lucha contra la enfermedad de Lyme y Thalía le envía un conmovedor mensaje

Con total transparencia, Justin Bieber abrió su corazón sobre uno de los aspectos más difíciles por los que ahora atraviesa, y es que el cantante ha dado una firme respuesta a sus detractores, al mismo tiempo en que ha revelado que recientemente ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, la cual es causada por la picadura de las garrapatas. Ante tal anuncio, el intérprete ha recibido todo el apoyo de sus fanáticos, así como el de Thalía, que también ha tenido que luchar contra este padecimiento a lo largo de varios años. Por esa razón, ella misma reaccionó la publicación que el canadiense hizo a través de sus redes sociales, espacio en el que compartió detalles de cómo se encuentra en este momento.

“Mientras mucha gente decía que Bieber se ve terrible, que consume metanfetamina, etc., no se dieron cuenta que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, y no solo eso, sino que tenía un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mis funciones cerebrales, mi energía y salud en general…”, escribió Bieber en las primeras líneas de esta publicación, misma que ilustró con una nota informativa del medio TMZ.

De la misma manera, Bieber indicó a sus fans que podrán conocer más de esta situación próximamente, cuando ocurra el estreno de su documental titulado Justin Bieber: Seasons, uno de los tantos proyectos en los que ahora se ocupa. “Todo esto se explicará más adelante en una serie documental que en breve pondré en YouTube. Se podrá saber todo lo que he estado luchando y venciendo. Han pasado un par de años difíciles, pero estoy recibiendo el tratamiento adecuado que me ayudará a tratar esta enfermedad incurable y volveré a estar mejor que nunca”, escribió.

Tras estas palabras las reacciones fueron inmediatas, tanto así que Thalía dirigió un breve mensaje a Justin, enteramente sensibilizada sobre esta enfermedad a la que ha hecho frente sin bajar nunca la guardia. “Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto. Juntos nos ayudamos, compartiendo tu dolor, @justinbieber, la comunidad del Lyme está aquí para apoyarte”, escribió la cantante, que al igual que el ídolo pop ha hablado de manera pública de esta circunstancia de salud que más allá de todo la ha llenado de motivaciones.

Por ahora, los fans de Justin se mantienen pendientes de cualquier noticia, mientras disfrutan del regreso a la música del joven cantante, que recientemente ha estrenado su sencillo titulado Yummy. A la par, el intérprete está listo para el arranque su nueva gira de conciertos por los Estados Unidos y Canadá en mayo próximo, aunque sin descuidar el tratamiento médico al que se ha sometido para poder salir adelante.

