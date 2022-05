Lucero se confiesa, ¿es o no una mamá celosa?

Ver crecer a sus hijos ha sido una de las aventuras más entrañables de Lucero quien, como pocas veces, habló de su relación con Lucerito, de 14 años, y José Manuel, de 18. Sincera, la cantante reveló, en entrevista para el programa Venga Alegría, si ahora que sus hijos están en la etapa de la adolescencia siente celos; tajante, respondió: “No, cero, cero, celosa”, más bien, la cantante se dijo feliz de verlos convertidos en adolescentes.

Lucero aseguró que tiene muy claro su rol como mamá y que, nada le encantaría más, que verlos realizados en el terreno sentimental: “El día que ella tenga un novio o José Manuel tenga una novia, que nos presenten y que nos digan, oigan ‘¡estoy enamorado o enamorada!’, para mí va a ser una chulada”, comentó la cantante.

Sobre el tema de los celos, Lucero recordó cuando su hija grabó, el año pasado, el tema Vencer al amor, al lado de Mijares: “Por ejemplo, ahora que Lucero chica cantó con Manuel (…) me preguntan, ¿y no te dieron celos que cantara Lucero con su papá y contigo no? Y yo digo, ¡no!, ¿cómo me van a dar celos? Si lo más bonito que me puede pasar es que cante con su papá”, explicó.

La cantante aprovechó esta charla para aclarar que la canción que Lucerito grabó con su papá no representó su lanzamiento musical. Aunque admitió que sus hijos están interesados en la música, todavía no tienen claro en qué área se podrían desarrollar: “Canta tan bonito y yo siempre digo, no fue su lanzamiento ni su presentación oficial como artista, ni nada, o sea, fue una cosa que hicieron así y ya veremos si ella después quiere o si no, o le da por producir o por hacer arreglos, igual que a José Manuel porque les fascina la música, pero no sabemos si van a dedicarse, como artistas sobre un escenario”, comentó.

La cantante confesó que los años se pasaron muy rápido y no se dio cuenta cuándo crecieron tanto: “¡Enormes! Canta precioso esa niña (Lucerito). Fíjate que José Manuel ya cumplió 18 años, digamos que ya es un adulto, yo todavía me acuerdo cuando lo cargaba, como nos pasa a todas las mujeres que se nos pasa el tiempo volando y que los hijos son un reloj de tiempo impresionante, es un gran, gran chavo con unas cualidades maravillosas que siempre que siempre nos tiene muy, muy felices a su papá y a mí”, comentó respecto a sus hijos.