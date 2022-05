Blue Ivy cumplió ocho años años y no la vas a reconocer

Desde que nació, Blue Ivy Carter ha tenido sobre sí todos los reflectores, y no era para menos, pues es la primogénita de dos grandes estrellas de la música, Beyoncé y Jay Z. El año pasado esta niña debutó a lo grande al participar junto a su madre en el videoclip de uno de los temas principales de The Lion King. Ayer esta pequeña celebró su cumpleaños número ocho y la ocasión no pasó desapercibida para una persona muy especial, su abuelo, quien compartió una foto de ella que ha dejado a todos boquiabiertos.

Mathew Knowles, padre de Beyoncé y abuelo de Blue Ivy, no perdió la oportunidad de felicitar a su nieta. “Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta mayor Blue Ivy. Te amo, Papa G”, escribió el productor musical en su cuenta de Instagram. Pero además de estas sentidas palabras, el ex marido de Tina Knowless compartió una imagen de la pequeña que causó sorpresa a más de uno. Y es que la foto mostró a la niña muy crecida y cada vez más parecida a su famosa mamá. Con una falda gris con estampado de cerezas, una blusa naranja y una gran mochila, así como una melena lacia, la primogénita de Jay Z lució más grande que nunca.

Hace poco más de una semana Blue Ivy dio un vistazo no sólo de lo grande que está al arrancar este nuevo año, sino de su innegable similitud en apariencia con su famosa mamá. La niña apareció en dos fotos que publicó en Instagram la amiga de Beyoncé, Meghan Thee Stallion, las cuales de inmediato se ganaron miles de likes así como comentarios halagadores. “¡Feliz Año Nuevo!”, escribió la estrella de redes sociales junto a las instantáneas, dejando ver que al parecer celebró estas fechas junto a las Carter.

Estas dos ocasiones son las primeras en muchos meses que Blue Ivy aparece públicamente y es que, como es sabido por muchos, los niños crecen muy rápido. El en julio del año pasado, la niña acaparó todos los reflectores al asistir junto a Beyoncé a la premier de The Lion King en Hollywood, California. Madre e hija sincronizaron sus looks de transparencias y cristales para desfilar por la alfombra roja.

Con apenas siete años en ese entonces, la pequeña hizo su debut a lo grande en la industria de la música y también del cine, pues participó en el videoclip de Spirit, tema que Beyoncé interpretó como parte de la banda sonora de dicho filme, y su actuación muy tan comentada que incluso hubo quien dijo que casi consiguió eclipsar a su madre. Pero, además niña colaboró en la composición de Brown Skin Girl, canción que también forma parte del largometraje.

