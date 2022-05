Lucero de Michele Kuri: 'El secreto es que somos como libres pero muy enamorados'

Con pleno entusiasmo, Lucero abraza este instante de su vida en el que a la par de sus éxitos profesionales, comparte una extraordinaria relación amorosa con Michel Kuri, tanto así que con el paso de los años, él ha sido su mejor cómplice y parte fundamental a la hora de emprender nuevos sueños y aventuras en su faceta musical. Precisamente, la polifacética estrella hizo una confesión sobre lo que ocurre cuando llega el momento de elegir su repertorio, un suceso en el que siempre toma en cuenta las opiniones de su amado, que además se ha convertido en su fan número uno, para muestra las diversas ocasiones en las que ha sido visto disfrutando en primera fila de los conciertos de su novia.

Lucero abrió su corazón para hablar de lo que ocurre cuando trabaja en sus canciones, y de cómo Kuri se involucra en el proceso. “Sí, se las enseño (las canciones) y ya me dice ‘¡está padrísima!’ O a veces lo veo como que igual dice ‘¿esa?’…”, comentó durante una entrevista concedida al programa televisivo Venga La Alegría. En ese espacio, la cantante también se refirió a cómo fue su experiencia cuando mostró a su amado algunos temas de su más reciente disco titulado Sólo Me Faltabas Tú. “Por ejemplo, yo le puse, obviamente, Mírame, la que cantamos Los Sebastianes y yo, que es súper amorosa… y dijo ‘qué cosa tan bonita esa canción’. Le encanta también, aunque no es la única en el disco que no es con banda, Como Tú, con Luciano Pereyra, muy bailable, muy rítmica, muy rica y le encanta. Me dice, ‘esa canción es la canción del año’ y todo el día la pone y le encanta…”, dijo sonriente.

Pero más allá de todo, Lucero se siente feliz de poder compaginar su vida con la de Michele, un aspecto que ha sido posible gracias al respeto y al amor incondicional que se tienen, algo que además ha quedado claro en sus más recientes declaraciones. “Qué bonito poder compartir con él, con la confianza que nos tenemos y con el amor y todo, las cosas que yo también emprendo y todo lo que yo hago. Y sí, yo creo que el secreto es que somos como libres pero muy enamorados y comprometidos…”, dijo la también actriz.

Durante esta charla, Lucero no desaprovechó la oportunidad para hablar de lo mucho que disfruta su relación amorosa, descartando cualquier plan de matrimonio con el empresario, inclinándose simplemente por vivir el día a día como novios eternos. “Estamos tan contentos así, con un romance muy lindo, lleno de ilusión sin ninguna obligación, sin ningún compromiso mas que el amor, novio eterno. Eso nos da la libertad, el gusto de estar juntos, compartimos muchas cosas con muchas ilusiones…”, agregó.

Por ahora, se concentra al máximo en su carrera musical, a la par de contar con el apoyo de sus hijos, con quienes guarda una estrecha cercanía a pesar de sus múltiples compromisos de trabajo. Entre otras cosas, ha preferido mantenerse al margen de su participación en algún proyecto televisivo en México, pues anteriormente aseguró que busca participar en proyectos que cumplan con características muy específicas. "Yo como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni desnudos de cosas horrorosas, que luego enserio hay mucho público que no lo puede ver…”, explicó en días pasados para los medios de comunicación.

