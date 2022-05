Danna Paola explica el pleito que vivió en La Academia: ‘Como mujer y como crítico merezco un respeto’

Si algo ha caracterizado a Danna Paola, además de su talento y belleza, es su integridad, transparencia y honestidad, cualidades que ahora ha puesto en práctica en su papel como juez de La Academia. A lo largo de los casi dos meses que lleva en el reality show, la estrella de Élite ha compartido con los alumnos consejos y opiniones respaldados por la larga experiencia que posee. No obstante, la emisión de anoche ha sido hasta ahora una de las más comentadas, pues la joven intérprete respondió enérgicamente a uno de los concursantes que se había referido a ella con palabras altisonantes y a sus espaldas, al parecer como queja por su manera de emitir críticas. Momentos después de que finalizara la transmisión, la intérprete de 24 años tomó sus redes sociales para explicar su postura ante lo sucedido.

Luego de que a lo largo de la semana se viralizaran los comentarios despectivos del ahora exalumno Gibrán con una compañera respecto a Danna Paola, ella quiso hacerle frente en la emisión de anoche. “Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, expresó contundentemente la intérprete de Lu en plena emisión. "Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importa o te hacen crecer”, agregó la joven celeb.

La reacción de Danna Paola rápidamente llegó a las redes sociales, donde ella, al final del programa, quiso también pronunciarse sobre lo sucedido en el foro de La Academia. “Yo creo que al final, como mujer y como crítico, soy una persona que me considero una artista completo, me merezco un respeto, porque por algo estoy diciendo las cosas, porque no me gusta quedarme callada, tanto con Gibran como con cualquier persona que me ha faltado al respeto los he enfrentado y les he dicho sus verdades, sorry not sorry, las cosas como son”, dijo en un video que compartió en sus Instagram Stories, en el que si bien reconoció que decir groserías es un tanto común en México, no es lo mismo hacerlo en un programa como La Academia que está siendo grabado 24/7 y “hacia un crítico que todos los domingos te está dando una opinión acerca de tu trabajo y de tu crecimiento como artista”, aseguró.

“Yo creo que no es justo y pues el público habló, y no votó…”, comentó Danna en alusión al hecho de que Gibran haya sido expulsado justamente anoche. “Las personas que merecen estar en La Academia son personas que realmente tengan talento, perseverancia, diciplina y pues básicamente respeto y educación”, expresó enérgica en su video.

Horas más tarde, Danna compartió un nuevo mensaje respecto a lo sucedido en el programa y explicó una vez el porqué de su fuerte reacción ante los comentarios de los que fue objeto. “Hay mucha gente que no conoce mi personalidad al cien por ciento (…) He soportado críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarse calladita porque me veo más bonita, y STOP”, escribió en un mensaje que colocó tanto en sus Instagram Stories como en su Twitter, en el cual dejó claro que su enérgica respuesta al aire no quiere decir que no sea humilde o que no sepa expresarse, sino que quiso ser muy sincera.

“… Aprendí a que no me subestimen nunca más ni por ser mujer ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado nada”, continuó Danna Paola en su mensaje, en el cual confesó además que es cansado “aguantar tantas veces tanto”. A su vez reiteró que en su vida como artista ha sabido mantenerse siempre con la frente en alto. “Con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera, aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea”. Finalmente, la cantante hizo un llamado para “con educación encontrar la fuerza en sí mismos para encarar a quien les haga daño, hablen mal o no les parezca algo, y dejar de fingir cuando algo no les parezca con una sonrisa políticamente correcta. Otra vez, esto con todo el amor y sinceridad del mundo. Respeto gente, paz”, concluyó.

