A la distancia, Ana Bárbara envía un mensaje a Paula y José Emilio, hijos de Mariana Levy

Con el sentimiento a flor de piel, Ana Bárbara recibe este 2020, un año lleno de propósitos y el cual la mantiene enteramente entusiasmada. Por supuesto, este sentimiento cobra fuerza cada día gracias al amor de su familia, incluidos Paula y José Emilio Levy, hijos de la fallecida Mariana Levy, quienes han guardado una estrecha cercanía con la cantante desde que eran pequeños. Y aunque al parecer no pudieron estar con ella para dar la bienvenida al Año Nuevo, la intérprete hizo una mención especial de ambos en su sincero mensaje con motivo de esta celebración, mismo en el que, a la distancia, reiteró el cariño incondicional que les tiene por la relevancia que su presencia ha cobrado en su vida, tanto así que los jóvenes hoy la consideran como a una madre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de las redes sociales que Ana Bárbara se dispuso a escribir un mensaje de inicio de año a su amada familia, dejando claro que si bien no pudieron estar todos juntos en esta ocasión, en sus pensamientos y en su corazón todos guardan un lugar muy especial. “Ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pues extrañando a @paulalevyy y @josefernandezlevy…”, dijo en las primeras líneas de esta dedicatoria, en la que hizo especial énfasis en lo que desea para sus seres queridos en este año que comienza.

Cabe mencionar que esta publicación fue acompañada de una fotografía de ella posando junto a sus hijos Máximo, José María Fernández y Jerónimo Barba en la nieve, los tres sonrientes y tan unidos como siempre. “Pero deseando desde lo más profundo de nuestro corazón @gallardoni @chemafernandezugalde @jeronimo_barba y esta Bandida, un año lleno de amor con todo el ánimo y la mejor voluntad para vivir el presente en estado consciente, pues los recuerdos dependen de ello, así pues ‘pedazos de mi alma’ Feliz Año Nuevo, los amamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Y fue tanta la emoción que provocaron estas palabras, que incluso María Levy no pudo resistirse a comentar sobre lo expresado por la cantante a través de esta dedicatoria, pues recordemos que entre ambas existe un lazo afectivo que se fortalece con el paso de los días. “Los amo”, expresó la joven, que en el pasado también ha dicho que Ana Bárbara ha sido como una madre para ella. Lo cierto es que de esta manera la intérprete de temas como Lo Busqué y No Lloraré, celebra por todo lo alto su maternidad, una de las facetas de su vida que disfruta al máximo y que además la llena de total orgullo.

Apenas en noviembre de 2019, Ana Bárbara se sinceraba en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, sobre lo difícil que fue para ella distanciarse de Paula y José Emilio, esto a raíz de su ruptura amorosa en 2010 con José María Fernández, El Pirru, pardre de los jóvenes, y quien a su vez fue pareja de Mariana Levy en el pasado. “Fue muy dolorosa esa separación porque no perdí una familia, perdí todo, me quedé en medio de la nada, me quedé emocionalmente temblando, me quedé, cómo se puede decir, como en el limbo”. A pesar de eso, la relación con ellos continúa, por esa razón los sigue recordando con mucho cariño a la distancia.

VER GALERÍA