Un nuevo capítulo de polémica para OV7 con la misteriosa respuesta de Mariana: 'Eso habla más que mil palabras'

Fue en noviembre pasado cuando el nombre de OV7 acaparó los titulares, luego de que se anunciara que la agrupación quedaría fuera del 90’s Pop Tour. Y aunque finalmente esa decisión fue revertida, y apoyada por las declaraciones de sus integrantes, -quienes en su momento aseguraron que sus diferencias habían quedado resueltas-, hoy se escribe un nuevo capítulo en esta historia. Precisamente, ha sido Mariana Ochoa quien ha reaccionado a esta situación, la cual derivó del reciente estreno del documental titulado 90’s Pop Tour Por Siempre, que ya se encuentra disponible en la plataforma de videos YouTube.

Y es que para los fanáticos de OV7 no pasó inadvertido un detalle, pues han evidenciado que en este material se excluye la participación de Lidia Ávila, Érika Zaba y Mariana Ochoa, quienes aseguran son parte fundamental de esta gira que concluyó el pasado diciembre en la ciudad de Monterrey. Ante este escenario, los seguidores de OV7 no han parado de lanzar preguntas, por lo que Mariana reaccionó a varios de los mensajes en los que se habla de la notable ausencia tanto de ella como de sus compañeras en dicho documental, no así de Óscar Schwebel, quien aparece hablando en una parte del clip.

Fue una de las usuarias quien en la parte de comentarios de la publicación dada a conocer en las redes sociales de los 90’s Pop Tour cuestionó lo ocurrido, a lo que Mariana respondió sin más rodeos y hasta con un dejo de sorpresa por lo que le estaban comunicando. “¿No estamos? ¿De verdad? No lo he visto, pero eso habla más que mil palabras”, respondió la cantante, que de inmediato recibió el “me gusta” y el apoyo de otros fans que han alzado la voz a través de Instagram.

En otra de las publicaciones, y ante la insistencia de los seguidores por saber que había pasado, Mariana simplemente escribió sin poder creer lo que le decían. “¿Es enserio? ¿Nos cortaron?”. Lo cierto es que estas palabras acapararon toda la atención desde el primer instante, e incluso hay quienes dan por hecho que la polémica entre los integrantes todavía no llega a su fin. Cabe destacar que luego de enterarse, la cantante replicó en su cuenta de Instagram una frase publicada originalmente por Inés Gómez Mont, y que dejó a todos en incógnita. “Si este año no morí de estrés con todo lo que me pasó, no me moriré nunca”, se puede leer. De inmediato, Ochoa dirigió unas palabras a Inés. "¡Te quiero @inesgomezmont! ¡Qué buena frase! Así me siento yo también después de vivir cosas que nunca imaginé que pasaran... lo único que me queda claro este año, es que la vida es un constante cambio, y las personas que te rodean también cambian, a veces para bien y a veces para mal...”, dijo.

Y claro, varios de los seguidores de OV7 dieron por hecho que las palabras de Mariana no eran más que indirectas para Ari Borovoy, quien ha recibido varias críticas y señalamientos a raíz de estos acontecimientos, algo a lo que ninguno de los dos ha hecho referencia. Por supuesto, algo que además no pasó desapercibido fue que los comentarios de dicho documental en YouTube han sido desactivados, aunque luego de su estreno ha acumulado más de 30 mil reproducciones.

